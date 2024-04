Massive Kritik an neuer Köhlbrandbrücke

Der Senat hat sich nach langem Hin und Her, Verzögerungen und Unstimmigkeiten für einen Neubau der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke entschieden. Klar ist: Das wird teuer und dauert lange. Für die Opposition sind noch viele Fragen unbeantwortet. Linke und FDP in der Bürgerschaft werfen dem rot-grünen Senat bei den Plänen für den Ersatz der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke Versäumnisse vor.

So sei der verkehrliche und hafenwirtschaftliche Bedarf, der aktuell und in Zukunft an einer neuen Querung des Köhlbrands bestehe, noch immer nicht ausreichend dargelegt, sagte Norbert Hackbusch, hafenpolitischer Sprecher der Linken. Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein bemängelte, dass ein Verkehrskonzept für die Zeit des vom Senat geplanten Neubaus der Brücke fehle

Köhlbrandbrücke Neubau Opposition Kritik Senat

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Senat entscheidet sich für Neubau der KöhlbrandbrückeLinke und FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft werfen dem rot-grünen Senat bei den Plänen für den Ersatz der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke Versäumnisse vor.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Senat beschließt Neubaupläne für Köhlbrandbrücke20 Meter höher und bis zu 5,3 Milliarden Euro teuer: Eine neue Brücke soll die in die Jahre gekommene Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen ersetzen. Der Senat gibt grünes Licht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Köhlbrandbrücke: Hamburger Senat beschließt NeubauWirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sieht einen Brückenneubau als günstigste Lösung an.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Hamburger Senat einig: So soll die neue Köhlbrandbrücke aussehenWar das eine schwere Geburt, aber jetzt ist die Brücke, äh, die Kuh vom Eis: Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat den Entwurf der neuen

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Köhlbrandbrücke: Weg für Entscheidung im Senat freiDer Streit im rot-grünen Hamburger Senat über die Pläne zu einer neuen Köhlbrandquerung ist offenbar beigelegt. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) kündigte am Donnerstag an, die Pläne für einen Ersatzneubau am Ostermontag in einer Pressekonferenz vorzustellen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Umweltverbände werfen Senat massive Schwächung des Naturschutzes vorDer Berliner Senat plant ein Gesetz, um Bauvorhaben zu beschleunigen. Die Umweltverbände BUND und Nabu kritisieren, nach den bisherigen Entwürfen könnten dann sogar geschützte Biotope bebaut werden. Die Senatsverwaltung widerspricht.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »