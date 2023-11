Massive Kritik an Netanjahu nach Terroranschlag

Medienberichten zufolge an die von Terroristen am 7. Oktober getöteten und verschleppten Menschen. Nach Angaben der Zeitung „Haaretz“ errichteten Angehörige der Geiseln in der Nähe des israelischen Parlaments zudem ein Protestcamp. Sie forderten demnach den Rücktritt von Ministerpräsidentgibt es massive Kritik an Netanjahu, der bisher keine direkte Verantwortung für das politische und militärische Versagen am 7. Oktober übernommen hat.

Am Samstagabend hatten Tausende israelische Demonstranten vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten im Zentrum Jerusalems dessen Rücktritt gefordert., die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, ermordet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Rund 240 weitere Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt

NTVDE: Keine allgemeine Feuerpause: Netanjahu: Israel übernimmt Sicherheit in Gaza auf unbestimmte ZeitIsrael ist laut Ministerpräsident Netanjahu im Gaza-Krieg zu kurzen Feuerpausen bereit. Einen Waffenstillstand ohne eine Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln lehnt er aber ab. Nach dem Krieg will Netanjahu die Kontrolle über das Palästinensergebiet übernehmen.

TAGESSPİEGEL: 16-jähriger Angreifer: Polizistin bei Terroranschlag in Jerusalem getötetIsrael kündigt Angriffe auf Hamas-Kämpfer in Tunnelsystem an + Israel meldet erneut Raketenangriffe aus Gaza + USA verlegen atomwaffenfähiges U-Boot in den Nahen Osten + Der Newsblog.

FN_NACHRİCHTEN: Netanjahu: Iran-Achse will Annäherung Israels an Nachbarn stoppenTEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran und seinen Verbündeten vorgeworfen, die Annäherung Israels an arabische Staaten in der Region gezielt torpedieren

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 21:45 Biden und Netanjahu sprechen über 'taktische Pausen' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

FN_NACHRİCHTEN: Gaza-Krieg: Biden und Netanjahu sprechen über mögliche FeuerpausenWASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung bemüht sich weiter um mögliche zeitlich begrenzte Feuerpausen im Gaza-Krieg. US-Präsident Joe Biden sprach am Montag in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident

