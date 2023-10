Massenkarambolagen-Chaos bei Heilbronn - mit 85 Autos und über 30 Verletzten

Zerbeulte Motorhauben, demolierte Stoßstangen, losgelöste Reifen liegen neben Lacksplittern und Glasscherben auf dem Asphalt verteilt: Bei mehreren Massenkarambolagen auf der Autobahn 81 nahe Heilbronn sind am Freitagnachmittag Dutzende Fahrzeuge an insgesamt 17 verschiedenen Unfallstellen aufeinandergefahren. Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld sollen nach Polizeiangaben insgesamt 85 Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Nichts verpassen, was wichtig ist - im WhatsApp-Kanal von FOCUS online. Hier bekommst du aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Videos -

Weiterlesen:

focusonline »

85 Autos, 17 Unfallstellen, 36 Verletzte: Mehrere Massenkarambolagen auf A81 bei HeilbronnAuf der A81 bei Heilbronn gab es am Freitagnachmittag etliche Auffahrunfälle. Warum es zu den Massenkarambolagen kam, ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Mega-Crashs auf A81 bei Heilbronn: Mehr als 80 Autos fahren ineinanderDer Herbst macht es Autofahrern schwer: Mehrere Menschen sind nach mehreren Massen-Unfällen verletzt. Hier gibt es alle Infos! Weiterlesen ⮕

Landkreis Heilbronn: 79-Jähriger stirbt bei Kollision auf B27 in LauffenLauffen am Neckar (lsw) - Ein 79-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Der Weiterlesen ⮕

Massenkarambolage auf der Autobahn 81 im Landkreis HeilbronnVielleicht war es die blendende Sonne, vielleicht der Nebel: Auf der Autobahn 81 im Landkreis Heilbronn krachten am Freitagnachmittag mindestens 85 Autos ineinander! Insgesamt waren nach Angaben der Polizei 113 Menschen in die Unfälle verwickelt, 30 von ihnen wurden leicht verletzt. Etliche Personen mussten in kilometerlangen Staus ausharren. Den Rettungskräften bot sich ein gigantisches Trümmerfeld auf der Autobahn: zerbeulte Motorhauben, demolierte Stoßstangen, losgelöste Reifen neben Lacksplittern und Glasscherben, dazwischen laufen geschockte und verletzte Insassen der demolierten Autos herum.An der Massenkarambolage am Freitagnachmittag waren Dutzende Fahrzeuge an insgesamt 17 verschiedenen Unfallstellen beteiligt. Nach einer vorläufigen Bilanz der Polizei waren auf dem Autobahnabschnitt zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld (Kreis Heilbronn) insgesamt 85 Fahrzeuge beteiligt. Für Betroffene und Wartende im Stau wurde ein Busverkehr nach Untergruppenbach eingerichtet, dort wurden sie in einer Halle versorgt. Die Autobahn wurde nach den Serienunfällen komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Er staut sich auf teils bis zu 25 Kilometern Länge.Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber für Übersichtsaufnahmen. Die Ursache für die Unfälle ist laut Polizei zunächst unklar. „Wir kümmern uns jetzt zunächst um die Betroffenen und versorgen die Leute“, sagt eine Polizeisprecherin Weiterlesen ⮕

A81 Heilbronn: Massenkarambolage mit 85 Fahrzeugen, mehr als 30 VerletzteVielleicht war es die blendende Sonne, vielleicht der Nebel. Innerhalb kurzer Zeit fahren auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach Dutzende Autos auf- und ineinander. Zahlreiche Menschen werden leicht verletzt, etliche müssen in Staus ausharren. Weiterlesen ⮕

Kreis Heilbronn: Senior um 90 000 Euro betrogenLauffen am Neckar (lsw) - Ein Senior aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist von falschen Polizisten um 90.000 Euro betrogen worden. Er tauschte für Weiterlesen ⮕