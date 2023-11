Massaker an Israelis, Geiseln nach Gaza verschleppt – aber statt Empathie Judenhass in vielen Teilen der Welt! Geht das menschenverachtende Kalkül der islamistischen Terroristen wirklich auf? ZDF-TalkmasterDer Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler gestand in einer emotionalen Video-Ansprache direkt an das israelische Volk: „Wir können uns den Horror, den Ihr erlebt, nicht mal ansatzweise vorstellen!“ Er wird aus Berlin zugeschaltet.Die Militärexpertin vom „Nato Defense College“ in Rom warnte vor zwei Wochen bei Anne Will: „Die Akteure in Nahost wissen, dass das Ganze auch richtig schiefgehen kann!“Der „Zeit“-Chefredakteur beklagt, dass die brutale Mordaktion der Hamas vom 7. Oktober „die meisten jüdischen Opfer seit der Shoah“ forderte.auf X (ehem. Twitter) vom Mittwochabend über volle Solidarität mit Israel fand in diesem Talk eine wichtige Fortsetzung: Experten mit vielen Übereinstimmungen, aber auch deutlichen Meinungsunterschieden. Das Zoff-o-Meter nimmt die Konfliktlinien ins Visier.Der Vizekanzler bekommt das erste Wort und setzt sofort klaren Kurs: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“, stellt er ohne Wenn und Aber fest. „Wir, Deutschland, haben die Verpflichtung, Israel dabei beizustehen.“ Punkt! Habeck versprach, dass Israel militärischen Beistand bekomm

