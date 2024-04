Masernfall im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Berlin-Tegel

Im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Berlin-Tegel wurde ein Masern fall registriert. Das teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Samstag mit. Drei weitere Menschen aus demselben Hallenkomplex zeigen ebenfalls Krankheitssymptome. Alle Betroffenen wurden auf der örtlichen Krankenstationen separiert. Diejenigen, die keine Immunität nachweisen können, erhalten ein zusätzliches Impfangebot.

Wenn das Angebot abgelehnt werden sollte, müssten die betroffenen Personen in Quarantäne, so eine Sprecherin des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten am Samstag. Bisher habe eine Person die Impfung verweigert. Auch Schwangere müssen bei fehlendem Impfstatus in Quarantäne. Diese sollen am Samstag und am Sonntag verabreicht werden. Für die Aufklärungsbögen sowie -gespräche erhalten die Betroffenen eine zusätzliche Unterstützung von Sprachmittlern

Masern Ankunftszentrum Geflüchtete Berlin-Tegel Impfung Quarantäne

