Marvin Ducksch: Werder Bremen Stürmer kämpft mit Kritik der Fans

Marvin Ducksch erlebt aktuell keine einfache Situation bei Werder Bremen , die Fans des Fußball-Bundesligisten werden zunehmend kritischer. „Wenn ich aus Sicht der Fans sprechen würde, hoffen sie, dass ich im Sommer weg bin“, sagte der Angreifer des Fußball-Bundesligisten im Podcast „Kicker meets DAZN“. „Ich kriege immer wieder mit bei jedem Bild, das gepostet wird, wird ein Thema darunter mit meinem Namen gemacht: 'Alles scheiße, was ich mache gerade.

“ Die Situation lässt den 30-Jährigen aber nicht kalt: „Ich versuche trotzdem, weiter Gas zu geben, da nichts an mich ran kommen zu lassen.“ Im vorigen November war er noch zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden und kam auf knapp 20 Einsatzminuten. Danach wurde es schwieriger. Ducksch traf zuletzt im Februar beim 1:0 in Mainz. Seitdem gelang dem Angreifer nur noch eine Vorlage. „Ich mache mir da keinen Druck.

Marvin Ducksch Werder Bremen Fußball Bundesliga Fans Kritik

