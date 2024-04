Marvel bringt Daredevil und Punisher zusammen

Aktuell stellt Marvel eine neue Daredevil - Serie auf die Beine und bringt darin neben Charlie Cox auch Jon Bernthals Punisher zurück. Erstes Bildmaterial zeigt sie nun gemeinsam und wirft zugleich Fragen auf. Das letzte Mal standen Jon Bernthal und Charlie Cox für das Finale der 2. Staffel Daredevil gemeinsam vor der Kamera, das im März 2016 bei Netflix veröffentlicht wurde. Acht Jahre später können wir das erneute Treffen der anfangs verfeindeten Verbündeten auf Set-Fotos erleben.

Was genau sie dort tun, darüber lässt sich nur spekulieren. Mit zugehaltenen Ohren nähern sie sich einem unbekannten Ziel. Setzen ihre Feinde vielleicht laute oder Hochfrequenz-Geräusche ein, um den auf sein Gehör angewiesenen Matt Murdock kampfunfähig zu machen? Währenddessen steht Jon Bernthals Punisher bereits rot ins Gesicht geschrieben. Wie lange Matt Murdock noch etwas zu lachen hat (wie der erste Disney-Clip bei einem Aktionärs-Treffen unten zeigt), ist fraglich

Marvel Daredevil Punisher Serie Schauspieler Set-Fotos

