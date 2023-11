Martina Voss-Tecklenburg spricht über ihre Erkrankung und Fehler

Monatelang war Martina Voss-Tecklenburg abgetaucht, jetzt spricht die Ex-Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen emotional und durchaus selbstkritisch erstmals über ihre Erkrankung - und ihre Fehler. Ein Gefühl von Druck auf der Brust, Panikattacken und Schlaflosigkeit seien die Folge des WM-Debakels und dessen Aufarbeitung gewesen, sagte die 55-Jährige in einem ZDF-Interview: „Ich bin dann quasi komplett zusammengebrochen.

“ Die Ängste, die Unsicherheit und die Leere in ihrem Kopf seien immer stärker geworden - fast so, „als hätte man mir den Stecker gezogen“. Der Deutsche Fußball-Bund hatte Anfang September bekannt gegeben, dass Voss-Tecklenburg erkrankt sei. Nach einer langen Hängepartie setzte der DFB Horst Hrubesch dann als Interimstrainer für die deutschen Frauen ein, die bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland in der Vorrunde gescheitert waren - ein Jahr nach dem starken Auftritt bei der Europameisterschaft in England und dem nur knapp verpassten Tite





