Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre schreiben gemeinsames Buch

Die Erfolgsautoren Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre schreiben erneut ein gemeinsames Buch . Sie publizieren einen Band mit Gespräche n unter dem Titel :"Kein Grund, gleich so rumzuschreien." Das kündigten beide Schriftsteller der dpa an. Von Stuckrad-Barre (49) erläuterte zu den Themen, die behandelt werden:"Alles, was uns gerade so beschäftigt. Heute zum Beispiel haben wir uns drei Stunden lang über Blumen unterhalten. Vorgestern über Lügen.

" Suter (76) ergänzte:"Einfach über das Leben, das sich nach dem ersten Band ja auch verändert hat. Wir haben beide neue Romane geschriebe

Martin Suter Benjamin Von Stuckrad-Barre Buch Gespräche Titel Literatur

