Martin Stranzl: Ein Überprofi und Heilsbringer bei Borussia Mönchengladbach

Martin Stranzl beendete im Juni 2016 im Alter von 36 Jahren seine Karriere bei Borussia Mönchengladbach . Er wurde in Gladbach als Überprofi und Heilsbringer gefeiert. Wir haben Bilder aus seiner Zeit in Gladbach gesammelt. Stranzl sagte bei seiner Abschiedspressekonferenz, dass er stolz sei, ein Teil von Borussias Geschichte zu sein.

Sportdirektor Max Eberl lobte Stranzl als Fußballer und Mensch und betonte, dass er die heutigen Stars wie Reus, ter Stegen und Dante dorthin gebracht habe, wo sie heute sind

Martin Stranzl Borussia Mönchengladbach Überprofi Heilsbringer Karriereende

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Beendet Guy Martin Ende der Saison seine Karriere?Mit einem Interview in der angesehen Tageszeitung «The Times» ließ der Brite Guy Martin durchklingen, dass es heuer seine letzte Tourist Trophy werden könnte.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga: Martin Fenin stellt sich Alkoholsucht - für seine kleine Tochter!Der Alkohol zerstörte seine Fußball-Karriere, zumindest seine Familie möchte der Ex-Frankfurter unbedingt retten.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Aston Martin plant kein weniger leistungsfähiges Auto der oberen LuxusklasseAston Martin CEO und Investor Lawrence Stroll hat erklärt, dass das Unternehmen nicht beabsichtigt, ein weniger leistungsfähiges Auto der oberen Luxusklasse auf den Markt zu bringen. Stroll betonte, dass Aston Martin bereits effektiv den Luxusmarkt bedienen könne und verwies auf das erhöhte Maß an Personalisierung und die luxuriösen „Q“-Händler des Unternehmens. Das geplante Lagonda-Projekt wurde als völlig tot erklärt und hat nichts mit dem Elektrofahrzeugplan von Aston Martin zu tun. Ursprünglich sollte bereits 2025 ein hochbeiniger, allradgetriebener Elektro-GT eingeführt werden, jedoch wurde der Marktstart aufgrund der geringeren Verbrauchernachfrage verschoben.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Brückenkatastrophe in Baltimore: Experte Martin Mertens analysiert EinsturzProfessor Martin Mertens hat sich den schockierenden Moment im RTL-Interview genau angesehen: „Das ist an übler Dramatik nicht zu überbieten.“

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

DAX-Analyse zum Mittwoch, den 27.03.2024Aktienmarkt Analyse von Martin Neick über: DAX. Lesen Sie Martin Neick's Aktienanalyse auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Erster „Bay Boys 4“-Trailer: Action-Duo Will Smith und Martin Lawrence sind zurückDas Dream-Team Will Smith und Martin Lawrence ist zurück: Der erste Trailer zu „Bad Boys: Ride or Die“ beschert euch ein Wiedersehen mit..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »