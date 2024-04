Martin Schindler verpasst ersten Finaleinzug auf der European Tour

Martin Schindler hat beim German Darts Grand Prix seinen ersten Finaleinzug auf der European Tour verpasst. Der Strausberger stieß mit einem starken Lauf in München erst zum zweiten Mal auf der Tour bis ins Halbfinale vor, musste sich dort aber dem dreimaligen Weltmeister Michael 'Mighty Mike' van Gerwen mit 2:7 Legs geschlagen geben. Schindler fand gegen van Gerwen unterstützt vom Münchner Publikum gut ins Spiel, ließ im dritten Leg aber die große Chance auf ein frühes Break liegen.

Sein Gegner machte es im sechsten Durchgang besser und baute seine Führung in den beiden nachfolgenden Legs weiter aus. Bereits der zweite Matchdart besiegelte schließlich Schindlers sechste Niederlage in Serie gegen den Niederländer. Clemens scheitert bereits an AuftakthürdeAuf seinem Weg ins Halbfinale hatte Schindler zuvor einige namhafte Gegner besieg

