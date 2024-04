Martin Haarahiltunen sichert sich glänzende Ausgangsposition für Eisspeedway-WM-Finale

Im Kampf um die Eisspeedway -WM hat sich Martin Haarahiltunen in Heerenveen in eine glänzende Ausgangsposition für das WM-Finale am Sonntag gebracht. Max Niedermaier festigte Platz 2.Mit einem lupenreinen Maximum schloss Max Niedermaier beim dritten Finalrennen der Eisspeedway -WM in Heerenveen (NL) die Vorläufe ab und zeigte sich dabei in bestechender Form.

Die Starts und die Geschwindigkeit passten beim 36-Jährigen im Thialf-Stadion im niederländischen Friesland, während sich die Konkurrenz im WM-Titelkampf ordentlich strecken musste, um ins Finale zu kommen. Heikki Huusko verpasste das Finale sogar. Dem Finnen wurde eine Disqualifikation nach Startbandberührung im dritten Durchgang zum Verhängnis. Obwohl er im ersten Lauf Aki Ala Riihimäki und Martin Haarahiltunen bezwungen hatte, war er später nur Zuschauer im Finale. So souverän Niedermaier ins Finale fuhr, so eng ging es um die weiteren Plätze z

Eisspeedway WM Martin Haarahiltunen Max Niedermaier Heerenveen

