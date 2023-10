Markus Reiterberger löst IDM-Versprechen ein

Bereits zum dritten Mal treffen am ersten Juni-Wochenende die Autos der DTM auf die Motorräder der IDM Superbike. Damit sind die beiden höchsten Motorsport-Prädikate Deutschlands beim Lausitzring-Festival unter einem Dach vereint und die Fans bekommen die Chance, einmal ins Lager der anderen reinzuschnuppern.

Im Vorjahr hiess einer der Sieger noch Markus Reiterberger. Mit dem Team Van Zon-Remeha-BMW war er in Richtung Titelgewinn unterwegs und holte sich bei einem der beiden Rennen am Lausitzring die 25 Siegpunkte. Für den Bayer ging es dann auf direktem Weg zum Althea BMW Racing Team, für welches er inzwischen erfolgreich in der Superbike-Weltmeisterschaft unterwegs ist.

Beim IDM-Finale 2015 hatte er versprochen, auch in diesem Jahr trotz vollem WM-Terminkalender bei seinen alten Weggefährten vorbeizuschauen. Dieses Versprechen löst er auf Einladung des IDM-Promoters MotorEvents nun ein. Beim Rennen selber wird Reiterberger nicht dabei sein, doch allzu viel Zeit auf der Zuschauer-Tribüne wird er nicht verbringe können. headtopics.com

Bei den beiden Siegerehrungen der IDM Superbike und IDM Superstock 1000 wird Reiterberger die Pokalübergabe übernehmen. Wenn alles klappt, wird er IDM-Streckensprecher Bernd Fulk bei den beiden Rennen als Co-Kommentator assistieren. Die eine oder andere Autogrammstunde im Fahrerlager oder auf der Händlermeile wird ebenfalls auf seinem Zettel stehen.

Auch BMW Auto wird im Fahrerlager der DTM gross vertreten sein. Und auch da werden sich die Verantwortlichen sicherlich wieder etwas Spannendes einfallen lassen. In der Vergangenheit gab es schon IDM-Piloten als Beifahrer im Auto (von der Beschleunigung im Auto konnte damals keiner der Motorradfahrer überzeugt werden), Autofahrer auf Motorrädern oder Vergleichsfahrten mit DTM-Pilot Martin Tomczyk. headtopics.com

