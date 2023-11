Markus Lanz: Habeck warnt jetzt vor „Armageddon“ in Nahost

Robert Habeck: „Die Solidarität mit Israel schließt auch militärische Unterstützung mit ein“ „Alle Kraft muss darauf gerichtet sein, genug Gesprächskanäle offenzuhalten, dass das nicht passiert“, verdeutlichte Habeck. Er fügte im Gespräch mit Lanz hinzu: „Die Spekulation über ein Szenario, dass dann ja wirklich Armageddon-ähnlich sein könnte, dem möchte ich jetzt nicht Tür und Tor öffnen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Habeck bei Markus Lanz: 'Es ist jetzt nicht die Zeit, über Frieden zu reden'Erneut haben sich am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow Markus Lanz die Gäste über den Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas unterhalten. Dabei richtet sich die Schriftstellerin Deborah Feldmann mit einem beeindruckenden Appell für Frieden im Nahen Osten an die Politik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Bei Markus Lanz wirft sich Habeck vor Baerbock: „Raushalten war das nicht“Infolge des Terrorangriffs der Hamas ist das israelische Militär zum Gegenschlag nach Gaza aufgebrochen. Bei „Markus Lanz“ warnte Vizekanzler Robert Habeck vor den bitteren Folgen eines Flächenbrandes und äußerte sich im Zuge dessen offen zur Idee der Staatsräson.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: 'Stunde der Bewährung': Habeck warnt vor 'Weltbrand' und 'Armageddon' in NahostInfolge des Terrorangriffs der Hamas ist das israelische Militär zum Gegenschlag nach Gaza aufgebrochen. Bei „Markus Lanz“ warnte Vizekanzler Robert Habeck vor den bitteren Folgen eines Flächenbrandes und äußerte sich im Zuge dessen offen zur Idee der Staatsräson.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

ZDFHEUTE: Habeck warnt vor 'Weltbrand' und 'Armageddon'Vizekanzler Robert Habeck hat keine Hoffnung auf schnellen Frieden in Nahost. Mit der jüdischen Schriftstellerin Deborah Feldman wird er sich dabei nicht einig.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen ⮕

ZDF: Markus Lanz vom 1. November 2023Zum Nahost-Krieg, zur deutschen Wirtschafts- und Migrationspolitik, zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland u. zur gesellschaftlichen Spaltung sowie zur Bodenoffensive in Gaza

Herkunft: ZDF | Weiterlesen ⮕

ZDF: Markus Lanz vom 31. Oktober 2023Zum außenpolitischen Kurs der Bundesregierung, den Beziehungen zu Iran u. zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland sowie über die aktuelle Entwicklung des Israel-Krieges u. über Strukturen innerhalb der Hamas

Herkunft: ZDF | Weiterlesen ⮕