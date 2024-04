Markus Krösche verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt

In den vergangenen Wochen hatte sich bereits angedeutet, dass Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt verlängern wird. Nun ist es offiziell.tätig. In dieser Zeit holte die SGE den Sieg in der Europa League und erreichte sogar das Achtelfinale der Champions League. Da der 43-Jährige einen maßgeblichen Anteil daran hatte, wurde er mit einem langfristigen Vertrag als Sportvorstand ausgestattet.Der Start ins neue Jahr ging mit vielen Spekulationen um Markus Krösche einher.

Er wurde zum Beispiel mit der Nachfolge von Hans-Joachim Watzke als Geschäftsführer von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht . Doch in den vergangenen Wochen zeichnete sich bereits eine Vertragsverlängerung bei der Eintracht ab. Krösche, der in den vergangenen Transferperioden sein Gespür für gute Transfers unter Beweis gestellt und einen massiven Anteil am Frankfurter Aufschwung hatte, wurde nun von Eintracht Frankfurt mit einem langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestatte

