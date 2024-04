Markus Jell will in Heerenveen bessere Platzierung erreichen

Nach Platz 6 im Vorjahr liegt Markus Jell nach den ersten WM-Rennen in Inzell auf Platz 7 mit nur einem Zähler Rückstand auf den fünften Platz. Den will der Bayer in Heerenveen noch erreichen.Mit je zehn Punkten aus fünf Läufen schloss Markus Jell die beiden Renntage bei den ersten beiden WM-Rennen in Inzell ab. Reichten die Zähler am Samstag zu Platz sechs, landete Jell am Sonntag mit gleicher Ausbeute auf dem achten Rang.

Für die Eisspeedway-WM bedeutete dies elf und neun Zähler und in Summe 20 Punkte auf dem WM-Konto und Platz 7 nach den ersten beiden Rennen. «Ich bin nicht mit dem Gedanken nach Inzell gefahren ins Finale zu wollen», blickt der Bayer auf das dortige WM-Wochenende zurück, «ich wollte einfach in jedem Lauf volle Lotte Maximum geben was geht und dass es dann so knapp am Finale vorbei war, hat mich selbst überrascht, das gebe ich ehrlich zu.» Für den GP in Heerenveen hat sich Jell höhere Ziele gesetzt und will im Thialf-Stadion noch besser Abschneiden als in Inzel

Markus Jell WM-Rennen Inzell Heerenveen Eisspeedway Platzierung

