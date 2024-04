Markthändler und Betreiber von öffentlichen Festen in Hamburg unter Druck

Markthändler und Betreiber von öffentlichen Festen in Hamburg sehen sich durch hohe Auflagen, Kostensteigerungen und fehlendes Personal zunehmend unter Druck. Zu aktuellen Schwierigkeiten der Wochenmärkte und Straßenfeste tagt am Donnerstag (13.30 Uhr) der Verfassungs- und Bezirksausschuss der Bürgerschaft. Die CDU-Fraktion hat zwei Anträge eingereicht und fordert darin unter anderem, die Bürokratie für Marktbeschicker abzubauen und Fördermöglichkeiten für die Wochenmärkte zu prüfen.

In Bezug auf die Straßenfeste sollen insbesondere die Senkung der Sondernutzungsgebühren für Straßen und Gehwege und die Auflagen der Verkehrssicherung thematisiert werden. "In der Verwaltung ist im Grunde Verständnis für unsere Probleme da - aber auch dort fehlt die Zeit, sich professionell einzubringen", sagte Wilfried Thal, Präsident des Landesverbands des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg (LAGS)

ntvde / 🏆 3. in DE

