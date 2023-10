MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Techs erholen sich dank Amazon und Intel

NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich hat sich die Wall Street am Freitag gezeigt. Der Dow-Jones-Index fiel um 1,1 Prozent. Der S&P-500 gab um 0,5 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite schloss 0,4 Prozent höher, aber deutlich unter seinem Tageshoch.

An der Nyse standen den 750 (Donnerstag: 1.508) Kursgewinnern 2.138 (1.355) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 78 (107) Titel. Nachdem die Anleihen am Vortag mit Gelegenheitskäufen und nach schwächeren Jobdaten massiv gestiegen waren, legten sie nun nur noch moderat zu. Ford schwach Am Aktienmarkt verbesserten sich die Papiere von Amazon um 6,8 Prozent. Der Onlinehändler hat einen kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal verzeichnet, obwohl die Cloud-Umsätze leicht unter den Erwartungen blieben. Der Umsatz stieg um 13 Prozent und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten.

Allerdings gab es auch Schatten in der Berichtssaison: Die Ford-Aktie verlor 12,2 Prozent. Der US-Autobauer verzeichnete zwar im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust angefallen war, zog aber seine Prognose für das Gesamtjahr unter Hinweis auf die Auswirkungen des UAW-Streiks zurück. headtopics.com

JPM verbilligten sich um 3,6 Prozent. CEO Jamie Dimon will 1 Million seiner insgesamt 8,6 Millionen Aktien der Bank verkaufen. Derweil erholten sich die Ölpreise im Gefolge eines US-Schlags gegen iranische Einrichtungen in Syrien. Dieser hat wieder Sorgen um eine Ausweitung des Nahostkonflikts geweckt.

