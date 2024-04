Märkte im Fokus: Aktuelle Informationen für Trader und Anleger

stock3 Newsflash: Alles, was heute an der Börse für Trader und aktive Anleger wichtig ist. Kompakt auf den Punkt gebracht.Was bewegt die globalen Finanzmärkte? Welche Unternehmens- und Wirtschaftstermine stehen in der kommenden Handelswoche auf der Agenda? Und wie ist eigentlich die Großwetterlage an den Börsen? Mit unseren"Märkte im Fokus"- Webinare n starten Sie kompakt informiert in die Handelswoche - immer Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr.

de, ist Autor der DVDs „Charttechnik für Einsteiger“ und „Fibonacci-Trading“, Mitherausgeber des ersten Teils von „Das große GodmodeTrader-Handbuch“ sowie einer der Autoren im zweiten Teil der Buchserie. Auf stock3 liegt sein Schwerpunkt auf charttechnischen Edelmetall-, Aktien- und Indexanalysen.

MÄRKTE USA/Leichtes Minus - Fed-Entscheid im FokusDJ MÄRKTE USA/Leichtes Minus - Fed-Entscheid im Fokus NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilien-Sektor in China im FokusDJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilien-Sektor in China im Fokus TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien und Australien

DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Fokus auf US-Arbeitsmarkt gerichtetDie schwache Tendenz der Wall Street setzt sich auch zur Wochenmitte fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 39.139 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite büßen 0,1 bzw. 0,4 Prozent ein. Letzterer belastet von deutlichen Abgaben im Halbleiter-Sektor, der um 0,9 Prozent nachgibt. Die Erwartungen des Marktes an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank haben sich weiter nach hinten verschoben. Nach den jüngsten Inflations- und Konjunkturdaten dürfte die US-Notenbank keine Eile mit dem Beginn von Zinssenkungen haben. Ein nächster wichtiger Indikator ist der US-Arbeitsmarktbericht für März am Freitag. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen.

