MÄRKTE ASIEN/Breite Kursgewinne - Konjunktursorgen belasten in China

In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent höher. Der Subindex der Technologiewerte verbesserte sich um 1,2 Prozent. Unter den Einzelwerten stiegen Xiaomi um 5,9 Prozent und Lenovo um 4 Prozent. Weniger gut sah es an den festlandchinesischen Börsen aus. Der Schanghai-Composite schloss 0,5 Prozent niedriger, belastet von Sorgen um die chinesische Wirtschaft.

Am Aktienmarkt in Seoul gewann der Kospi 1,8 Prozent und zeigte sich damit unbeeindruckt davon, dass die südkoreanischen Verbraucherpreise im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Hyundai Motor (+1,3%) profitierten von soliden Absatzzahlen für Oktober. Hoffnung auf eine wieder anziehende Chipnachfrage stützte Samsung Electronics (+1,5%) und SK Hynix (+4,2%). Beim Batteriehersteller Posco Future M (+11%) wurden Kursverluste der vergangenen Tage zum Einstieg genutzt.

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel 0,9 Prozent höher. Anleger setzten vor dem Zinsentscheid der australischen Notenbank in der kommenden Woche darauf, dass deren Zinserhöhungszyklus beendet sei, sagten Händler. Auch der Fed-Entscheid vom Vorabend habe zur guten Stimmung beigetragen. Die schwergewichteten Aktien der australischen Banken NAB, Commonwealth, ANZ und Westpac gewannen zwischen 1,5 und 2,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.899,70 +0,9% -2,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.949,89 +1,1% +21,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.343,12 +1,8% +4,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.009,41 -0,5% -2,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.213,16 +0,7% -13,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.080,84 +0,1% -5,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.

