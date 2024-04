Mark Martin sichert sich die Pole Position in Michigan

Zum 55. Mal in seiner NASCAR -Karriere steht Mark Martin auf der Pole Position . Am Freitag distanzierte er die Konkurrenz in Michigan deutlich.Obwohl Mark Martin seit dem letzten Rennen in Michigan im Juni nur 2 weitere Male im Auto sass, war er am Freitag in Michigan voll auf der Höhe des Geschehens. Mit 2 Zehntelsekunden Vorsprung auf Carl Edwards sicherte sich Martin die vierte Pole Position in dieser Saison.

Carl Edwards zollte Martin Respekt: «Er ist eine Inspiration für mich, denn er zeigt, wie man über so einen langen Zeitraum gut dabei sein kann. Ich hatte Spielzeug von Mark Martin, als ich klein war und hier ist er. Wer weiss, vielleicht fahren meine Kinder eines Tages auch noch gegen ihn und werden genauso frustriert sein.»

Mark Martin NASCAR Pole Position Michigan Rennen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pole-Position Max Verstappen: Gefährliche Position!Weltmeister Max Verstappen erobert im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Mexiko mit einer tollen Leistung die Bestzeit, der 25-jährige Niederländer warnt aber: «Ich werde einen sehr guten Start brauchen.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

E-Pole: Pole-Position für Torres, Aegerter auf P5Jordi Torres markierte in Le Mans die schnellste Zeit vor Titelverteidiger Matteo Ferrari. Dominique Aegerter schaffte sich mit Rang 5 eine gute Ausgangsposition für das vorletzte MotoE-Rennen 2020.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Schleiz Quali 1/2: Reeves/Wilkes auf Pole-PositionDas erste Rennen der IDM Sidecar in Schleiz startet an diesem Samstag um 17.50 Uhr. In der ersten Startreihe stehen Tim Reeves/Mark Wilkes (B), Andres Nussbaum/Manuel Hirschi (CH) und Bennie Streuer/Kevin Rousseau (NL/F)

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Max Verstappen erobert die Pole Position für den Großen Preis von AustralienFormel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Australien erobert. Der Red-Bull-Star setzte sich im Qualifying in Melbourne vor Carlos Sainz im Ferrari und seinem Teamkollegen Sergio Perez durch. Für Verstappen ist es die 35. Pole seiner Formel-1-Karriere, saisonübergreifend die vierte in Folge und folglich der Hattrick in diesem Jahr.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Verstappen rast zur Pole Position in MelbourneFormel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grand Prix von Australien gesichert.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

MotoGP-Thriller: Enea Bastianini mit Pole PositionGroße Aufregung beim entscheidenden Kampf um Starplatz eins. Marc Márquez und Brad Binder gingen schnell zu Boden. Profiteure sind Enea Bastianini, Maverick Vinales und Jorge Martin.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »