Mario Basler spricht Klartext über den Bundesliga-Endspurt

Der Bundesliga -Endspurt mit seinen teils irren Ergebnissen bietet reichlich Gesprächsstoff. Jemand, der gerne Klartext spricht, ist Mario Basler (55). Der Ex-Profi gewann mit dem FC Bayern München dreimal die Meisterschale. Am Samstag (6. April 2024) ging es für den Europameister von 1996 auf anderes sportliches Terrain. Im Köln er Gloria nahm der ehemalige Nationalspieler an der Premiere des Darts -Events „Kölle Pally“ teil.

Mario Basler: Kölns größte Hoffnung ist der VfL Bochum Zwischen den Duellen an der Scheibe kreisten seine Gedanken jedoch um die kurz vorher zu Ende gegangenen Begegnungen in der ersten und zweiten Liga. Im Gespräch mit EXPRESS.de gab Basler dann wie gewohnt Gas. Was sagen Sie zu Kölns verrücktem Last-Minute-Sieg gegen Bochum? Mario Basler: Der Sieg war für den FC überlebenswichtig. In der 90. Minute war eigentlich der Abstieg besiegelt, jetzt gibt es wieder etwas neue Hoffnun

Mario Basler Bundesliga Fußball Darts Köln Vfl Bochum

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dr. Mario, Mario Tennis und Mario Golf: Klassiker mit Mario-FlairDr. Mario ist eine Tetris-Variation, in der ihr mit geschickt platzierten Pillen Viren bekämpft. Mario Tennis und Mario Golf hingegen drehen sich um die titelgebenden Sportarten, nur mit einem Mario-Flair.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Mario Basler, Lukas Podolski und Co.: Das Gejammer über die echten Typen nervtAlle paar Wochen jammert irgendein Ex-Profi, dass die echten Typen im Fußball aussterben. Unser Autor kann es nicht mehr hören – denn dieses Gerede gibt es seit 40 Jahren!

Herkunft: 11Freunde_de - 🏆 53. / 63 Weiterlesen »

Mario Basler kritisiert Thomas Müller, aber dieser kontert mit starker LeistungMario Basler sorgte mit einer Schimpftirade über Thomas Müller für Schlagzeilen. Der Bayern-Star kontert jedoch mit einer starken Leistung und lässt den Experten alt aussehen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Mario Basler kritisiert Trainerpolitik der BayernExperte Mario Basler äußert sich kritisch über die Entlassung von Thomas Tuchel und vergleicht sie mit der Entlassung von Julian Nagelsmann.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Mario Basler stinksauer nach Kovac-Aus: „Haben ihn abrasiert“Klartext von Mario Basler: Die Umstände der Entlassung von Niko Kovac beim VfL Wolfsburg regen den Ex-Nationalspieler vor allem in einem Bereich hörbar auf.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Mario Basler stinksauer nach Kovac-Aus: „Haben ihn abrasiert“Klartext von Mario Basler: Die Umstände der Entlassung von Niko Kovac beim VfL Wolfsburg regen den Ex-Nationalspieler vor allem in einem Bereich hörbar auf.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »