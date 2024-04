Marilyn Fackler: Das Leben auf dem Rummel

Marilyn Fackler (2. v. l.) lebt und arbeitet schon ihr ganzes Leben lang auf Jahrmärkten und freute sich, das neue Fahrgeschäft gemeinsam mit Lilly Becker einzuweihen Karussell fahren, sich in der Geisterbahn erschrecken, Liebesapfel naschen: für viele ein Kindheitstraum, für Marilyn Fackler Alltag. Marilyn Fackler aus Pinneberg (Schleswig-Holstein) ist auf dem Rummel aufgewachsen. BILD erzählt die 48-Jährige, warum für sie kein anderes Leben infrage kommt.

Alles begann mit Opa Erich Heidmann: Der erfand der Legende nach einst die Apfeltasche – die dann auf dem Hamburger Dom verkauft wurde. Inmitten der Bäckerdynastie wurde Marilyn Facklers Mutter Edith geboren – in einem Wohnwagen auf dem Dom!„Meine Oma hatte mit ihren Eltern eine alte Holzraupenbahn – das war noch vor dem Krieg“, erzählt Marilyn Fackler. Später hatten sie eine Wurstbude, dann verkaufte die Familie Berliner auf dem Dom, dann gab es wieder eine Raupenbahn.Der Rummel hat Tradition bei den Fackler

