Marihuana-Konsum in Deutschland: Eine lange Geschichte

Seit 1. April ist Marihuana-Konsum in Deutschland legal, doch seit Jahrhunderten bei manchen Bildungsbürgern beliebt. Wir geben den Überblick, wer sich von der Antike bis heute rauchend auf Abwege begab. Der grüne Rausch ist mindestens so alt wie unsere Zeitrechnung. Tatort: der Balkan. So beschrieb der griechische Schriftsteller Plutarch (45-125 n.Chr.) den Cannabis-Konsum der Thraker, die auf einem Gebiet im heutigen Bulgarien, Griechenland und der Türkei lebten.

Und auch Mitteleuropa lernte das berauschende Kraut kennen. Nonne Hildegard von Bingen (1098-1179) beschrieb in ihrer Schrift „Physica" die Wirkung von Cannabis gegen Magenkrämpfe und Übelkeit. Doch schon 1482 verbot Papst Innozenz VIII. (1432-1492) das „satanische" Kraut – und prägt die Wahrnehmung von Cannabis bei Gläubigen und Ungläubigen bis heute.

„Damit Deutschland nicht zur Kiffer-Nation wird“: CSU will Cannabis-Konsum über Abwasser messenZiel sei, herauszufinden, ob und wie sich das Konsumverhalten nach der Legalisierung verändern wird. Die Erlaubnis zum Cannabis-Anbau kritisiert die CSU als „falsch und gefährlich“.

Deutschland erlaubt Cannabisbesitz und -konsum unter bestimmten RegelnSeit dem 1. April ist der Besitz, private Anbau und Konsum von Cannabis unter Einhaltung bestimmter Regeln in Deutschland erlaubt. Bisher haben die Länder und Kommunen noch keine großen Vorkommnisse gemeldet - doch es gibt offene Fragen.

Deutschland erlaubt Cannabisbesitz und -konsum unter bestimmten RegelnSeit dem 1. April ist der Besitz, private Anbau und Konsum von Cannabis unter Einhaltung bestimmter Regeln in Deutschland erlaubt. Die Kommunen haben jedoch noch viele offene Fragen bezüglich der Umsetzung der neuen Vorschriften.

