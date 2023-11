Marco Wittmann kritisiert sein Team nach schlechtester DTM-Saison

Nach dem zweiten DTM-Jahr in Folge ohne Titelchance hat der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann die Nase voll. Er fordert gleiche Voraussetzungen wie die anderen Werksfahrer und kritisiert sein Project-1-Team. Trotz zwölf verschiedener Saisonsieger kam er nie auf das Podest und hatte die schlechteste DTM-Saison seiner Karriere. Wittmann ist froh, dass die Saison vorbei ist und gibt zu, dass das neue Team chancenlos war.

MEİNMMO: Destiny 2: PvP-Änderungen in der kommenden SaisonIn Bungies gestrigem Blog “This Week in Destiny” vom 9. November hat das Destiny-Team einige weitreichende PvP-Änderungen vorgestellt, die in der kommenden „ Saison des Wunsches“ ab dem 28. November an den Start gehen. Bungie wird die Wiedereinführung eines neuen 3v3-Schnellspiel-Nodes vornehmen und eine neue 6v6-Schnellspiel-Nodes einführen, bestehend aus 6v6-Party und 6v6-Gnadenlos. Ebenso wird es eine Überarbeitung der verfügbaren Knoten im Schmelztiegel-Menü geben – darunter einer, der Kontrolle auf eine rotierende 6v6-Playlist verlagert, die gelegentlich auch neue Modi enthält. Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen, um euch zu zeigen, was ab dem 28. November im PvP von Destiny 2 passieren wird

RBB24: Berliner Eisläufer starten gut in die SaisonDie Berliner Eisläufer Annika Hocke und Robert Kunkel sind gut in die Saison gestartet. Seit sie in Bergamo trainieren, verbessern sie sich stetig. Einen Verbandswechsel schließen sie trotz schlechter Finanzierung vorerst aus.

KINODE: Darauf warten MCU-Fans seit Jahren: „The Marvels“ kündigt neues Avengers-Team anSeit Jahren warten Fans auf ein besonderes Avengers-Team und all die Hinweise waren nicht nur Einbildung: Mit der Rekreation der wohl wichtigsten..

SPORTSCHAU: Biathlon: Doll und Voigt führen DSV-Team anDas zwölfköpfige deutsche Team für die ersten Biathlon-Weltcups steht. Eine Ex-Weltmeisterin feiert ein Comeback, auch ein Top-Talent ist dabei.

SPORTSCHAU: DFB-Team: Marvin Ducksch - Freigeist mit Sinn für das VerrückteMarvin Ducksch dachte einst über ein Karriereende nach, jetzt ist er Nationalspieler. Er darf sich für ein EM-Ticket empfehlen – und hat dabei bessere Chancen als die anderen Neulinge. Fußball Nationalmannschaft DFB

EAM_MAGAZİN: Team gewinnt mit Lucid Air den ersten PlatzDas Team konnte den ersten Platz beim Rennen mit einem Lucid Air gewinnen. Die Konkurrenz war jedoch sehr stark. Die Teilnehmer durften ihre E-Fahrzeuge nur mit maximal 22 kW aufladen, daher war eine gute Ladestrategie entscheidend. Das Team bestand aus drei Fahrern, darunter der Teamkapitän Marcus Zacher und die erfahrenen Langstreckenfahrer Moritz Leicht und Jürgen Leicht.

