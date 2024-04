Marco von Nerdkultur spricht über den Thriller Verblendung von 2011

In seinem neuen Video spricht Marco von Nerdkultur über einen Krimi-Thriller aus dem Jahr 2011. Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal hoch. Dort quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

In seinem neuen Video spricht er über den erfolgreichen Thriller Verblendung von 2011, der zweiten Verfilmung des gleichnamigen Romans. Hier in den Hauptrollen mit Daniel Craig und Rooney Mara. Warum solltet ihr Verblendung gucken? In seinem Video spricht Marco darüber, warum die Verfilmung mit Daniel Craig tatsächlich ziemlich lohnenswert ist, obwohl es 2009 schon eine sehr gute Verfilmung gab. An David Finchers Verfilmung von 2011 lobt Marco insbesondere die Musik, welche sehr gut zur Atmosphäre des Films beiträgt

