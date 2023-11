Marco Schreyls Jahre im Ausnahmezustand: 'Mein Körper rebellierte'

GALA: Gut ein Jahr nach dem Tod Ihrer Mutter haben Sie angefangen, das Erlebte in einem Buch zu verarbeiten. Wie hat Ihnen der Schreibprozess bei der Trauerbewältigung geholfen?Der Schreibprozess begann am 9. November 2022, am Geburtstag meiner Mutter. Ob das jetzt Zufall, Schicksal oder Fügung war – es war nicht geplant.

Das an ihr festzustellen und diesen Prozess schleichend mitzuerleben, war sehr verletzend für mich. Es hat mehrere Jahre gedauert, herauszufinden, was hinter den Symptomen und hinter der Wesensveränderung steckt und dass aus meiner Mutter nicht einfach so eine ganz andere Person geworden ist. Mit der Diagnose im Sommer 2015 konnte ich das zwar einordnen, doch der Schmerz blieb.Ihre Mutter sah noch aus wie sie selbst, aber die Erkrankung machte sie zu einem anderen Menschen.

Da treffen Sie ins Schwarze, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte niemandem auf die Finger hauen oder beschuldigen. Ich unterstelle jedem im Gesundheitswesen maximale Verantwortung und dass jeder das, was er macht, mit Herz und Seele macht – auch gegenüber den Verantwortlichen meiner Mutter. Das System hakt.

Neben all den schweren Jahren mit meiner Mutter konnte ich immerhin meinen Vater noch ganz nah bei mir haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in jungen Jahren eine Mutter hatte, die so herzzerreißend liebevoll zu mir war.Der Zeitraum ab den ersten Symptomen 2013 bis zum Tod Ihrer Mutter 2021 war sehr lang und geprägt von Zerrissenheit, Ablehnung und Wesensveränderung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: 50 Jahre Rallye-WM: Die 90er JahreDie 90er Jahre prägten in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) einige Piloten, aber nach Lancia die japanischen Marken Toyota, Subaru und Mitsubishi sowie die Einführung der World Rally Cars, viel Stoff für Storys.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BR24: Türkische Gemeinschaft in Deutschland feiert 100 Jahre RepublikDie türkische Gemeinschaft in Deutschland feiert den 100. Jahrestag der Republik mit Festlichkeiten und Demonstrationen. Trotz der tiefen Gräben zwischen den Menschen, spürt man an diesem Tag ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Dankbarkeit.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen ⮕

TAZGEZWITSCHER: 375 Jahre Westfälischer Frieden: Frieden muss man wollenDer Westfälische Frieden von 1648, in diesem Jahr in Osnabrück und Münster gefeiert, liegt Jahrhunderte zurück. Lernen kann man von ihm bis heute.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Prozess: Lebensgefährliche Messerattacke: Acht Jahre Haft gefordertFrankfurt/Main (lhe) - Im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag wegen

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: Lebensgefährliche Messerattacke: Acht Jahre Haft gefordertAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Spanisches Königshaus: Kronprinzession Leonor wird 18 Jahre altPünktlich zum 18. Geburtstag hat die spanische Prinzessin und Anwärterin auf den Thron, Leonor, den Verfassungseid abgelegt. Doch gibt es Kritik am Königshaus – fünf der elf im Unterhaus vertretenen Parteien boykottierten die Zeremonie.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕