Marco Odermatt: Zukunft ohne Riesenslalom?

Marco Odermatt ist derzeit wahrscheinlich der beste Skifahrer der Welt. In der kürzlich beendeten Wintersport-Saison räumte er nicht nur zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup ab, sondern sicherte sich auch die kleinen Kristallkugeln im Super-G , in der Abfahrt und im Riesenslalom .

Besonders im Riesentorlauf gibt es kein Mittel gegen ihn, doch wie lange will er in dieser Disziplin noch starten? „Im Riesenslalom bin ich schon beinahe für mich selber gefahren oder konnte mich nur selber schlagen. Das ist im Speed anders, wo du Fahrer gegen Fahrer hast. Dann muss ich mehr ans Limit gehen, um die entscheidenden Hundertstel rauszuholen“, sagte Odermatt kürzlich in einem Interview mit der. Der 26-Jährige kann sich vorstellen, in Zukunft nur noch die Disziplinen Abfahrt und Super-G zu bestreiten und auf den Riesenslalom komplett zu verzichten. „Drei Disziplinen zu fahren ist sehr intensiv, mental wie körperlich. Das werde ich kaum noch zehn Jahre lang so machen

