Marco Friedl vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München

Marco Friedl wurde beim FC Bayern München ausgebildet und gab dort sein Bundesliga-Debüt, ehe er zum SV Werder Bremen wechselte und mittlerweile Kapitän ist. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern (Herr Friedl, Sie haben mit dem SV Werder Bremen bereits sechs Mal gegen den FC Bayern München gespielt und noch nie gewonnen – es gab ein Unentschieden und fünf Niederlagen.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass ein Sieg ausgerechnet auswärts in München gelingt?In erster Linie muss man sagen, dass Bayern einen richtig starken Fußball spielt, gerade zu Hause. Ich denke, Bayern München und Bayer Leverkusen werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Wir brauchen einen absoluten Top-Tag. Und selbst dann ist es schwierig, bei den Bayern etwas zu holen. Es muss viel zusammenkommen. Wir müssen an unser absolutes Leistungslimit gehen, um die Bayern vor Probleme stellen zu können. Wir versuchen natürlich, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Dann werden wir sehen, wozu es am Ende reicht. In der Hinrunde unterlagen Sie zur Saison-Eröffnung mit 0:4 gegen den FC Bayern Münche





