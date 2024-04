Marcel Schrötter hält beim Argentinien-GP trotz Reifensparmaßnahmen mit

Moto2 -Pilot Marcel Schrötter aus dem französischen Tech3-Team sparte am Freitag beim Argentinien-GP Reifen und hielt trotzdem wacker mit.Tech3-Mistral-610-Pilot Marcel Schrötter lieferte zum Auftakt des dritten Moto2 -Rennwochenendes der Saison eine beachtliche Leistung ab. Bei trockenen Bedingungen wurden in Las Termas von Beginn unglaublich schnelle Rundenzeiten auf Qualifying-Niveau des vergangenen Jahres gefahren.

Doch Schrötter mischte in dieser Zeitenjagd wacker mit. Das erste Training beendete er mit der zehntschnellsten Rundenzeit. Im FP2 wurde auf den Gebrauch eines neuen weichen Hinterreifens verzichtet. So fiel der Bayer mit einer Zeit von : 1:44,044 min auf Platz 16 der Tageswertung zurück. «Insgesamt bin ich mit diesem ersten Trainingstag zufrieden. Ich bin am Freitag vormittag gut ins Wochenende gestartet, was ungemein wichtig ist. Ich habe damit auch eine Zielsetzung geschafft. Im Vergleich zu MotoGP und Moto3 ist unsere Klasse ein Wahnsinn. Bereits am Vormittag wurden letztjährige Qualifying-Rundenzeiten gefahren; nach dem zweiten Training waren die Top-20 auf dem Pole-Niveau des vergangenen Jahres.

«Aufgrund der weniger guten Grip-Verhältnisse sind wir am Freitag die gesamte Zeit mit den Reifen vom Vormittag gefahren.», ergänzte Marcel. «Dafür haben wir für Samstag noch einen zusätzlichen weichen Hinterreifen zur Verfügung. Trotzdem waren meine Rundenzeiten sehr, sehr konstant; in der letzten Runde bin ich sogar noch meine schnellste Zeit gefahren, als der Reifen schon 33 Runden drauf hatte.

Marcel Schrötter Moto2 Argentinien-GP Reifen Tech3-Team

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marcel Schrötter (1.): Starker Anfang in SilverstoneMit seiner Bestzeit aus dem trockenen ersten Moto2-Training stand Marcel Schrötter auch auf der kombinierten Zeitenliste auf Platz 1. Im Regen hat der Kalex-Pilot noch Luft nach oben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marcel Schrötter: Oster-Training mit Miller & ViñalesDer deutsche Moto2-Einzelkämpfer Marcel Schrötter hat sich über die Osterfeiertage nach Andorra zurückgezogen, trainiert mit MotoGP-Assen und wird bei den Europa-Rennen ein neues Quartier haben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marcel Schrötter (AGR): U-Boot oder Raumschiff?2016 wird Marcel Schrötter von Tech3 in das AGR-Team wechseln. Für SPEEDWEEK.com stellte sich der Bayer in der Winterpause einigen ungewöhnlichen Fragen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marcel Schrötter: Happy nach Spielberg-RolloutDer deutsche Moto2-Pilot Marcel Schrötter berichtet über sein privates Rennstrecken-Comeback auf dem Red Bull Ring, das er nach mehr als zwei Monaten Zwangspause bestreiten durfte.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marcel Schrötter (Suter/11.): «Ein Lichtblick»Die Suter-Piloten Marcel Schrötter und Sandro Cortese erlebten am Samstag in Katar einen Hoffnungsschimmer nach dem schweren Rückschlag beim Jerez-Test. «Wir haben einen großen Schritt gemacht», freute sich Cortese.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marcel Schrötter (P12): Rätselraten und gutes GefühlMoto2-Ass Marcel Schrötter grübelte am Freitag nach dem dritten Testtag in Jerez über seine starke Form zu Beginn jedes Tages.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »