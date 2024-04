Marcel Schrötter genießt Motocross-Abenteuer in Spanien

Der deutsche Kalex-Moto2-Pilot Marcel Schrötter belohnte sich nach dem Misano-Podium mit einem Abstecher nach Spanien gemeinsam mit seinen besten Freunden. Marcel Schrötter brach gleich nach dem aufregenden Grand Prix von Misano Adriatico von der pulsierenden italienischen Adria nach Spanien auf. Dort frönte der 25-Jährige zuletzt gemeinsam mit seinem australischen Kumpel Jack Miller seinem Lieblingshobby Motocross. Diesmal war das Duo jedoch auf einer echten Supercross-Strecke.

Für den Motocross-Junkie Marcel vom Ammersee war dies eine spannende Premiere. Der Bayer stylte im nahezu identischen Look wie Ken Roczen auf einer Honda nach Herzenslust. „Es war mein erstes Training auf einer reinen Supercross-Piste, hat echt Spaß gemacht“, schildert Schrötter begeistert. „Es war einfach nur sehr, sehr geil!“ Die Rennstrecke in der Offroad-Anlage Lleidesparc befindet sich ausgerechnet in Lleida, der Heimat von MotoGP-Weltmeister Marc Márque

