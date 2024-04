Marcel Noebels: „Wir machen es eigentlich ganz gut“

Marcel Noebels , Straubing s Trainer Tom Pokel hat gesagt, man dürfe ihn einen „Crazy Americano“ nennen. Weil er sagt, dass die drei Spiel e Das ist absolut richtig. Mit einem Tor zu gewinnen, das ist natürlich sehr, sehr eng. Wenn man sich die Schussbilanz ansieht, dann ist Straubing klar im Vorteil. Und jetzt kann man darüber diskutieren, wer die wo die hochwertigeren Chancen hatte oder wer da eher vorm Tor stand. Aber ich finde, wir machen es eigentlich ganz gut.

Machen, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Es sieht vielleicht einfach aus, aber ist auch eine Charaktersache und ich finde defensiv eine starke Leistung von uns. Sie haben beim 3:2 in Spiel drei die wichtigen Tore im entscheidenden Moment erziel

