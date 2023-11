Marcel Fratzscher über die Erhöhung des Bürgergelds ab Januar 2024

Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), über die Erhöhung des Bürgergelds ab Januar 2024: „Das Kernproblem sind die geringen Löhne im großen Niedriglohnsektor und nicht das höhere Bürgergeld.“ Wenige Wochen vor der Erhöhung des Bürgergeld erleben wir einen höchst populistischen Diskurs, bei dem zwei verletzliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden: Bezieher des Bürgergeldes gegen Menschen im Niedriglohnbereich.

Manche in der Politik schüren bewusst eine perfide und falsche Neiddebatte, die letztlich nur Verlierer hat und lediglich Populisten und nicht-demokratischen Parteien hilft.Weder das Bürgergeld in seiner jetzigen Form noch die erhöhten Bürgergeldsätze ab Januar 2024 setzen substanzielle Fehlanreize für die Arbeitsaufnahme oder die Erhöhung der Arbeitszeit. Wir sehen in wissenschaftlichen Studien, dass die Veränderung bei der Höhe des Bürgergeldes und vorher von Hartz IV keine signifikanten Effekte auf die Beschäftigung hatte

