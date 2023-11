Marc Marquez bestreitet sein letztes MotoGP-Rennen mit Honda

In Valencia bestreitet Marc Marquez sein 169. und letztes MotoGP-Rennen mit Honda - Unnötiges Risiko will er nicht eingehen - Ein schöner Abschied steht im Vordergrund-Saisonfinale 2023 in Valencia geht eine der erfolgreichsten Partnerschaften in der Geschichte der Motorrad-WM zu Ende. Marc Marquez wird sein 169. und letztes Rennen für Honda bestreiten. Die Kombination hat in den vergangenen elf Jahren Geschichte geschrieben und einige neue Rekorde aufgestellt.

Von den bisherigen 168 Rennen hat Marquez 59 gewonnen. Ganze 101 Mal stand er auf dem Podest. Mit 64 Polepositions ist er der beste Qualifying-Fahrer in der Geschichte der Königsklasse. Sechsmal wurde der Spanier mit Honda Weltmeister. In Valencia schließt sich der Kreis. Im Anschluss an das Saisonfinale 2012 hat der damals amtierende Moto2-Weltmeister auf dem Circuit Ricardo Tormo seine ersten Runden mit der RC213V gedreht - und ist von Beginn an schnell gewesen. "Es wird natürlich ein besonderes Wochenende - ein super schwieriges Wochenende, um die Emotionen zu kontrollieren", freut sich Marquez auf die kommenden Tag





