Marc Márquez und Valentino Rossi: «Wie ein Kuss»

Ein Jahr später sorgten die zwei großen Superstars der MotoGP-WM in Las Termas wieder für Schlagzeilen abseits des Renngeschehens – diesmal mit einem Handschlag, denn die sportliche Geste ist zwischen den beiden Rivalen seit dem berühmten Sepang-Clash in der Saison 2015 schon längst keine Selbstverständlichkeit mehr.«Es war ein Moment, wie der Moment, in dem du ein Mädchen küsst. Der Moment war da, wir waren alleine...

Der originelle Vergleich brachte natürlich auch «Vale» zum Lachen. «Es war der richtige Moment, ich habe ihm gratuliert, weil er ein sehr gutes Wochenende und Rennen abgeliefert hat. Das ist normal», gab der 40-jährige Yamaha-Star zu Protokoll.

Ob das Kriegsbeil ein für alle Mal begraben wurde, blieb aber offen. Denn auf die Frage, ob sich diese respektvollen Szenen in Zukunft wiederholen werden, ging keiner der beiden ewigen Rivalen ein.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

