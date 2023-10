Marc Márquez: Sitzprobe im Red Bull-Formel-1-Boliden

Während der Formel-1-Tross an diesem Wochenende im mondänen Monaco auf dem legendären Stadtkurs zu Gast ist, reiste der MotoGP-Star nach dem Barcelona-Test direkt weiter nach Großbritannien in die Teamzentrale von Red Bull Racing in Milton Keynes in der Nähe von Silverstone.

Der große Auftritt des Spaniers im Red Bull Racing Formel-1-Boliden rückt immer näher. Am 5. Juni, dem Dienstag nach dem Mugello-Grand-Prix, wird der 25-Jährige erstmals im Formel-1-Monoposto auf die Rennstrecke gehen. Eingefädelt wurde dieses Manöver von Personal Sponsor Red Bull als Geschenk für den sechsten WM-Titel.

Für diesen Termin ist in Spielberg sogar eine Pressekonferenz angesetzt, bei der sich Márquez unmittelbar danach zu seinem Formel 1-Abenteuer äußern wird, das er in einem Wagen von Toro Rosso absolvieren wird. headtopics.com

Übrigens: Das Management der schnellsten MotoGP-Rennstrecke des Rennkalenders bietet im Rahmen des Márquez-Tests sogar Formel-1-Ikone Niki Lauda auf, der bei der Pressekonferenz gemeinsam mit Márquez auf dem Podium Rede und Antwort stehen soll.

Auch einige Tribünen auf dem Red Bull-Ring werden extra für den Auftritt von Márquez für die Zuschauer bei freiem Eintritt geöffnet sein. Ebenfalls in offizieller Mission dabei sein werden in der Steiermark Ex-F1-Pilot und MotoGP-Fan Mark Webber und Red Bull-Motorsport-Berater Helmut Marko. headtopics.com

Neben Marc Márquez soll auch sein Repsol-Honda-Stallkollege Dani Pedrosa (32) an den Ring kommen. Zudem wird der neunfache Motocross-Weltmeister Tony Cairoli (31) vor Ort sein. Auch er darf als Lohn für den neunten WM-Titel im Formel-1-Boliden Platz nehmen und Runden drehen.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

Formel 1: Rennen aus Mexiko City im LivestreamDu willst mehr Eindrücke aus der Boxengasse? Dann bist Du mit unserem 'Pitlane'-Channel im Livestream auf skysport.de noch näher dran. Formel 1: Rennen aus Mexiko City im LivestreamNeben der üblichen TV-Übertragung können Sky Kunden das Qualifying, den Sprint und das Rennen auch aus dem Blickwinkel der Boxengasse verfolgen. Boxenstopps, Reifenwechsel und Pannen: Sky zeigt den ''Pitlane''-Channel zum GP von Mexiko für Sky Kunden (mit Sport Paket) im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit unserem Second-Screen-Angebot verpasst Du nichts! Start für das Rennen aus Mexiko City ist am Sonntag um 21:00 Uhr. Sky überträgt bereits ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport F1. Der Livestream des 'Pitlane'-Channels beginnt mit Rennstart um 21:00 Uhr. Auch am Samstag zum Qualifying (ab 23:00 Uhr) kannst Du im Livestream die Action in der Boxengasse verfolgen! +++ Du willst das Rennen lieber aus der Perspektive der 20 Formel-1-Piloten verfolgen? Kein Problem! Zum 'On-Board'-Channel. +++Formel 1: Kalender Saison 2023 und WM-StandZum Rennkalender: Die Formel 1 Saison 2023 Zum aktuellen WM-Stand Alles zur Formel 1 auf skysport.de: Alle News & Infos zur Formel 1Rennkalender & Ergebnisse zur Formel 1Fahrer & Teams der Formel 1WM-Stand in der Formel 1Videos zur Formel 1Liveticker zur Formel 1 Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen. Weiterlesen ⮕

Formel 1: Qualifying, Sprint & Rennen aus Mexiko City im LivestreamDu willst mehr Eindrücke aus dem Cockpit? Dann bist Du mit unserem 'On-Board'-Channel im Livestream auf skysport.de noch näher dran. Formel 1: Qualifying, Sprint & Rennen aus Mexiko City im LivestreamNeben der üblichen TV-Übertragung können Sky Kunden das Qualifying, den Sprint und das Rennen auch aus der Perspektive der 20 Formel-1-Piloten über die On-Board-Kameras verfolgen. Sky zeigt den 'On-Board'-Channel zum GP von Mexiko für Sky Kunden (mit Sport Paket) im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit unserem Second-Screen-Angebot verpasst Du nichts! Start für das Rennen aus Mexiko City ist am Sonntag um 21:00 Uhr. Sky überträgt bereits ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport F1. Der Livestream des 'On-Board'-Channels beginnt mit Rennstart um 21:00 Uhr. Bereits beim Qualifying am Samstag (23:00 Uhr) könnt ihr mit dem On-Board-Channel HIER hautnah dabei sein. LIVE: HIER geht es zum Livestream vom Pitlane ChannelFormel 1: Kalender Saison 2023 und WM-StandZum Rennkalender: Die Formel 1 Saison 2023 Zum aktuellen WM-Stand Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de Alles zur Formel 1 auf skysport.de: Alle News & Infos zur Formel 1Rennkalender & Ergebnisse zur Formel 1Fahrer & Teams der Formel 1WM-Stand in der Formel 1Videos zur Formel 1Liveticker zur Formel 1 Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen. Weiterlesen ⮕

Formel-1-Sportchef Ross Brawn stellt Konzeptphasen für die Formel 1 2021 vorRoss Brawn präsentiert verschiedene Konzeptphasen für die Formel 1 des Jahres 2021. Die Ästhetik der Rennautos und spannende Zweikämpfe stehen im Fokus. Positive Reaktionen im Fahrerlager, da Ideen aus dem IndyCar-Sport übernommen wurden. Weiterlesen ⮕

Marc Márquez löst Vertrag mit Honda auf und fährt erstmals eine DucatiNach elf Jahren und zahlreichen Erfolgen beenden Marc Márquez und Honda Racing Corporation vorzeitig ihre Zusammenarbeit. Honda gibt Márquez die Freigabe, um nach dem Saisonfinale erstmals eine Ducati zu testen. Bei Gresini Racing wird Márquez ab 2024 eine Desmosedici GP23 fahren. Weiterlesen ⮕

Marc Márquez bricht RekordeMarc Márquez hat den Rekord als jüngster MotoGP-Weltmeister gebrochen. Der dreifache Weltmeister Freddie Spencer lobt Márquez und vergleicht ihn mit Valentino Rossi. Weiterlesen ⮕

Pol Espargaró über Marc Márquez' aggressive FahrweisePol Espargaró erinnert sich an seine Kämpfe mit Marc Márquez und findet seine Fahrweise zu aggressiv und gefährlich. Weiterlesen ⮕