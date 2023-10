Marc Márquez: Jeder Hersteller hat mal zu kämpfen

Marc Márquez arbeitet weiter unermüdlich für sein Comeback in der MotoGP-Klasse. Nach der Operation an seinem rechten Oberarm befindet sich der spanische Weltmeister zwar auf dem Weg der Besserung, eine Rückkehr auf das Motorrad beim anstehenden Rennen in Frankreich kommt aber noch nicht in Frage.

Dabei wird der Pilot von seinem Rennstall, bei dem der Deutsche Stefan Bradl ihn ersetzt, schmerzlich vermisst. In der Team-Wertung ist das erfolgsverwöhnte Repsol Honda-Team mit 27 Punkten nur Elfter. «Es ist eine schwierige Situation. Natürlich habe ich das Gefühl, dass ich dort wichtig bin, und ich bin mir sicher, dass wir viele gute Ergebnisse erzielen könnten», sagt Márquez.

Derzeit lastet der Druck auf seinem jüngeren Bruder Alex, der sich in seiner ersten Saison in der Königsklasse zwar immer besser zurechtfindet, aber Marc natürlich lange nicht ersetzen kann. «Ich war nach dem ersten Rennen raus und mit einem Rookie und einem Ersatzpiloten ist es nicht einfach, die Richtung zu halten. Aber jetzt sieht es so aus, als würde es wieder besser werden. Der Prozess ist vielversprechend», ist Marc Márquez optimistisch. headtopics.com

Sorgen macht sich der 27-Jährige, der mittlerweile wieder auf dem Rad sitzt, nicht. Er sagt über den Hersteller: «Letzendlich ist es doch so: In den vergangenen zehn Jahren hatte Honda die perfekte Strategie. Das zeigt die Tatsache, dass dort mehr Titel gewonnen wurden als bei allen anderen Konstrukteuren. Jeder Hersteller hat mal ein Jahr lang zu kämpfen, manchmal ist das so.

Ob das schon in dem restlichen Teil der Saison klappt, bei dem Márquez wieder mitwirken wird, bleibt abzuwarten. Allerdings war er auch beim Saisonauftakt konkurrenzfähig, bis er stürzte.

