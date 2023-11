Marc Márquez (Honda): «Das waren 11 wichtige Punkte»

Das heisst: Er liegt noch 43 Punkte vor Jorge und 57 vor Valentino an der Tabellenspitze. Acht Rennen sind noch zu fahren. «Ich habe nach dem Qualifying gesagt, Platz 5 wird im Rennen das Maximum für mich sein. Klar, wir wären heute lieber weiter vorne ins Ziel gekommen, aber ein fünfter Platz ist ein fünfter Platz, das waren 11 wichtige Punkte. Wenn wir auf die Weltmeisterschaft schauen, war das heute ein wertvolles Ergebnis. Lorenzo hat nur 5 Punkte mehr geholt, Valentino 2. Darüber bin ich happy. Aber es ärgert mich, dass wir im Rennen so viel Mühe hatten.

«Ich bin im Rennen einmal im Turn 1 zu weit rausgefahren», berichtete Marc. «Beim Bremsen hatte das Vorderrad blockiert, ich bin fast gestürzt. Dann war ich in Turn 3 fast wieder in Sturzgefahr. Da dachte ich, es ist Zeit, einen vernünftigeren Rhythmus anzuschlagen. Wir haben auf dieser Piste einfach beim Beschleunigen zu viel verloren. Es war unmöglich, diese Zeit irgendwo aufzuholen. Nur in den zwei Linkskurven konnte ich aufholen, dort war ich sehr schnell.

Hat die lädierte Schulter Beschwerden verursacht? «Ich war nicht 100 Prozent, aber am Ergebnis hätte sich nichts geändert. Ich konnte den Yamaha ein paar Runden lang folgen, aber die Ducati waren schneller. Die Yamaha waren sehr konstant beim Beschleunigen. Ich musste zu viel riskieren, durch diese Fehler habe ich den Anschluss verloren. Michelin brachte einen Reifen, der auf der Kante sehr weich war.

