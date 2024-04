Marc Hosemann erhält den Ernst-Lubitsch-Preis für seine Rolle im Film „Sophia, der Tod und ich“

Schauspieler Marc Hosemann (53) wird in diesem Jahr mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet. Hosemann erhalte den Preis „für seine von Komik und Melancholie gleichermaßen getragene Darstellung“ des personifizierten Tods im Film „Sophia, der Tod und ich“, teilte der Club der Filmjournalisten mit. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet. Der Hamburger habe sein komödiantisches Talent bereits im vergangenen Jahr im Film „Ein Fest fürs Leben“ unter Beweis gestellt.

„Kaum ein Zuschauer, dem Marc Hosemann nicht durch seine Wandlungsfähigkeit ein Begriff ist“, hieß es in der Begründung

