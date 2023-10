Manuela Ripa: Das ist die einzige Saarländerin im EU-Parlament​

Die saarländische EU-Abgeordnete Manuela Ripa (ÖDP) wahrt ihre Chance, bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 erneut in die europäische Volksvertretung einzuziehen. Die Juristin aus Saarbrücken wurde am Samstag bei der Vertreterversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Würzburg zur Spitzenkandidatin gewählt.Bei der EU-Wahl 2019 hatte die Kleinpartei 1,0 Prozent der Stimmen erhalten.

Für 2024 strebt die ÖDP mindestens ein zweites Mandat an. Ripa bekräftigte bei der ÖDP-Versammlung ihren Einsatz für die Themen Naturschutz, Tierschutz, Verbraucherschutz und Klimaschutz und schlug vor, im künftigen EU-Parlament eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit den „Grenzen des Wachstums“ als Querschnittsthema beschäftigt.

Für ihre Fraktion ist Ripa zudem verantwortlich für die „Frühstücksrichtlinien“. Hier geht es unter anderem darum, gefälschten Honig zu verhindern sowie die Marmeladen und Fruchtsäfte richtig zu kennzeichnen. headtopics.com

Antisemitismus bei Fridays for Future: Das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennenDie Klimabewegung war zuletzt auch in Deutschland nicht besonders beliebt. Nach antisemitischen Äußerungen gerät sie nun massiv unter Druck. Wie viel Einfluss werden die Frauen und Männer um Greta Thunberg künftig noch haben? Weiterlesen ⮕

Das perfekte Dinner: Ewald will das Niveau erhöhenEwald, der selbständige Augenoptikermeister, möchte das Niveau beim 'perfekten Dinner' steigern. Er plant ein Menü mit Ricotta, Zitrone, Tomate, Salbei, bunten Bentheimern, Parmaschinken, Mozzarella und einem mutigen Dessert mit Pfirsich, Tomate, Mascarpone und Koriander. Die Gäste sind gespannt, aber auch verwirrt über die Kombinationen. Weiterlesen ⮕

Jack Miller (4./KTM): «Das war heute das Maximum»Red Bull-KTM-Pilot Jack Miller klagte über Leistungsmangel und ärgerte sich über die grimmige Fahrweise von Isaac Viñales. Und er gewann Platz 4 auch positive Seiten ab. Weiterlesen ⮕

Das Altern stoppen: Forschung auf der Suche nach der Pille gegen das AlternIn der Sendung 'Leschs Kosmos' wird über die Alterung des Menschen und die Suche nach der Pille gegen das Altern berichtet. Die Forschung konzentriert sich auf Medikamente wie Rapamycin und Metformin sowie auf die Verwendung von Blutplasma junger Lebewesen. Weiterlesen ⮕

Twitter/X: Das kostet das neue Werbefrei-AboElon Musk macht die X-Abos günstiger – und teurer. Weiterlesen ⮕

Eagles-Quarterback Jalen Hurts zaubert gegen die Washington CommandersEigentlich sollte es das Spiel gegen die Washington Commanders zum Selbstläufer für Jalen Hurts und seine Eagles werden. Denkste! Es musste gezaubert werden, um das Defensiv-Bollwerk zu knacken! Eagles-Quarterback Jalen Hurts bringt auf Höhe der 25-Yard-Linie einen Pass auf die linke Seite in der Endzone. Normalerweise ist das Zuspiel kaum zu fangen, aber das wurde A. J. Brown nicht gesagt. Er fährt die linke Pranke aus und macht einen One-Hand-Catch für den ersten Touchdown der Eagles. Das ganze mit nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das ist extrem wichtig für die Eagles und wunderschön anzusehen. Spielstand: 10:14 für die Commanders aus Washington – das Spiel ist wieder heiß! Patrick Esume analysiert nach dem : „Das ist was anderes, als wenn man mit einem Luftballon im Wohnzimmer spielt. In Realgeschwindigkeit ist der Ball für kaum einen Menschen zu fassen. Was ist das für ein Zauberer!“ Weiterlesen ⮕