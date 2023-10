Manuel Neuer kehrt ins Tor des FC Bayern zurück

Trainer, Manuel Neuer (37) fast elf Monate nach dessen Schien- und Wadenbeinbruch beim Skifahren gegen Darmstadt (8:0) erstmals wieder ins Tor des Rekordmeisters zu stellen. Nach dem gelungenen Debüt mit drei starken Paraden (BILD-Note 2) besteht in und rund um den Klub kein Zweifel daran, dass der fünffache Welttorwart fortan auch dort bleiben wird.Diese Details haben die Bayern-Fans vor den TV-Geräten nicht mitbekommen! Immerhin nutzen einige Bundesligisten den DFB-Pokal, um ihren Ersatzkeepern Spielpraxis zu geben. Auch Tuchel ließ in der ersten Runde Ende September bei Drittligist Preußen Münster (4:0) in dieser Saison schon Daniel Peretz (23) anstelle des damals ersten Neuer-Vertreters Sven Ulreich (35) ran.Das Bayern-Debüt für den Sommer-Neuzugang (kam für fünf Mio. Euro von Maccabi Tel Aviv)! Und eine wichtige Erfahrung für die Entwicklung, die der Coach sich von diesem erhofft. Vergangenen Freitag sagte Tuchel: „Auf lange Sicht ist es unser Wunsch, dass Daniel den nächsten Schritt macht und dann der Platzhalter, Herausforderer oder vielleicht auch der Nachfolger von Manu wird in den nächsten Jahren.“Nach der Neuer-Rückkehr ist der talentierte Israeli aber vorerst nur noch die Nummer drei der Münchner, steht in der Hierarchie für den Moment auch hinter Ulreich. Bleiben Neuer und sein Top-Vertreter gesund, wird Peretz diese Saison bei Spielen wohl des Öfteren sogar nur auf der Tribüne sitze

Manuel Neuer kehrt nach Verletzungspause ins Tor des FC Bayern München zurückNach 323 Tagen kehrt Manuel Neuer nach seinem Beinbruch ins Tor des FC Bayern München zurück. Die Zuschauer begrüßten ihn mit Applaus. Neuer führt das Team als Kapitän an. Es ist ein besonderer Tag nach einer langen Verletzungszeit. Weiterlesen ⮕

Manuel Neuer kehrt nach Verletzungspause ins Tor des FC Bayern zurückNach 323 Tagen kehrt Manuel Neuer nach seinem Beinbruch ins Tor des FC Bayern München zurück. Die Zuschauer in der Allianz Arena begrüßten ihn mit Applaus. Neuer führt die Mannschaft als Kapitän an. Es ist ein besonderer Tag nach einer langen Verletzungszeit. Neuer wirkt fokussiert und freut sich auf sein Comeback. Weiterlesen ⮕

Manuel Neuer kehrt nach Verletzungspause ins Tor des FC Bayern zurückNach 323 Tagen kehrt Manuel Neuer nach seinem Beinbruch ins Tor des FC Bayern München zurück. Die Zuschauer in der Allianz Arena begrüßten ihn mit Applaus. Neuer führt die Mannschaft als Kapitän an. Sein letztes Spiel vor der Verletzung war das deutsche WM-Aus in Katar. Weiterlesen ⮕

Manuel Neuer kehrt ins Tor des FC Bayern zurückGenau 350 Tage nach seinem letzten Einsatz für den FC Bayern betritt Manuel Neuer fit und gesund den Rasen der Münchner Arena. Die Fans feiern ihn lautstark und auch Sven Ulreich wird für seine Loyalität hochgeschätzt. Neuer lässt sich von Torwarttrainer Michael Rechner warmschießen und hört dabei den Song 'Hells Bells' von ACDC. Weiterlesen ⮕

Manuel Neuer kehrt nach Verletzungspause ins Tor des FC Bayern zurückAm Samstag kehrte Manuel Neuer nach zehnmonatiger Verletzungspause endlich ins Tor des FC Bayern zurück. Die Rückkehr des einst besten Torhüters der Welt wurde von Mitspielern, Fans und Medien emotional begleitet. Weiterlesen ⮕

Manuel Neuer kehrt ins Tor des Rekordmeisters zurückDer viel beachtete Comeback von Manuel Neuer nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch bei einem Skiunfall im Dezember 2022 steckt voller Geheimnisse. Weiterlesen ⮕