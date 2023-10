Manuel Neuer erleidet beim Skifahren einen Unterschenkelbruch

Am Samstag feiert Manuel Neuer (37) um 15.30 Uhr sein Comeback! Nach der verkorksten WM in Katar geht Neuer mit Freunden eine Skitour im Spitzingsee-Gebiet. Vom Gipfel des Roßkopfes (1580 Meter) starten sie die Abfahrt nach Südosten Richtung Grünsee.In knapp über 1400 Metern Höhe stürzt der Torwart abseits der Piste auf einer beliebten Tiefschnee-Abfahrt. Seine Begleiter setzen gleich einen Notruf ab. Passierte der Sturz, weil nur elf Zentimeter Schnee lagen? BILD weiß: Der erste Bergretter vor Ort erkannte Neuer gar nicht – weil er nichts mit Fußball am Hut hatte! Schnell ist klar: Wegen des Geländes und der schweren Verletzung muss der Helikopter kommen. Damit der Keeper nicht unterkühlt, muss er, so schnell es geht, abtransportiert werden. Am Unfallort wird Neuer eine Vakuum-Schiene angelegt. Nach BILD-Informationen wurde Neuer gegen 12.30 Uhr per Seilwinde in den ADAC-Hubschrauber „Christoph Murnau“ gezogen, in der Luft an Bord genommen.Bei Not-OP bekam Neuer einen Marknagel ins Schienbein und Schrauben eingesetzt. Danach meldet er sich aus dem Krankenbett bei Instagram: „Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkel-Bruch zugezogen. Die OP ist sehr gut verlaufen. Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist.“ Was er da noch nicht weiß: Aus den geplanten sechs Monaten Pause werden am Ende über zeh Weiterlesen:

BILD_Sport »

Keine Chance für Manuel Neuer - kurz vor Bayern-ComebackJulian Nagelsmann hat Manuel Neuer kurz vor dessen Bundesliga-Comeback einen herben Dämpfer verpasst: Während der FC Bayern sich auf die Rückkehr seines Kapitäns freut, fällt die DFB-Euphorie verhalten aus. Weiterlesen ⮕

Manuel Neuer und Thomas Müller: Bayern soll jetzt mit IHM verlängernDer FC Bayern muss in dieser Saison noch große Personalfragen beantworten. Eine lautet: Verlängert der Verein noch mal mit den Klub-Legenden Thomas Müll... Weiterlesen ⮕

Das Comeback von Manuel Neuer wirft viele Fragen auf: Beim FC Bayern und beim DFB-TeamBeim FC Bayern ist die Freude groß, denn am Samstag gegen Darmstadt soll es endlich so weit sein: Manuel Neuer kehrt knapp elf Monate nach seinem Skiunfall ins Tor der Münchner zurück. Allerdings führt das Comeback des Torwarts auch zu vielen Fragen, deren Antworten noch offen sind. Weiterlesen ⮕

So verliefen die Comebacks von Manuel NeuerManuel Neuer soll bald wieder zwischen den Pfosten stehen. Im Heimspiel des FC Bayern gegen Darmstadt könnte es so weit sein. Wie verliefen Neuers bisherige Comebacks nach schweren Verletzungen? Weiterlesen ⮕

So verliefen die Comebacks von Manuel NeuerManuel Neuer soll bald wieder zwischen den Pfosten stehen. Im Heimspiel des FC Bayern gegen Darmstadt könnte es so weit sein. Wie verliefen Neuers bisherige ... Weiterlesen ⮕

So verliefen die Comebacks von Manuel NeuerManuel Neuer soll bald wieder zwischen den Pfosten stehen. Im Heimspiel des FC Bayern gegen Darmstadt könnte es so weit sein. Wie verliefen Neuers bisherige Comebacks nach schweren Verletzungen? Weiterlesen ⮕