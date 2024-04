Manuel Neuer absolviert Lauftraining vor Champions-League-Spiel gegen Arsenal

Manuel Neuer absolviert vor dem Champions-League -Spiel gegen den FC Arsenal weiter Lauftraining . Auch Kollegen werden nicht voll belastet. Nationaltorhüter Manuel Neuer will im Countdown auf das Champions-League - Viertelfinale des FC Bayern München gegen den FC Arsenal kein Risiko eingehen. Der 38-Jährige drehte am Donnerstag auf dem Weg zum Comeback erneut Laufrunden. Trainer Thomas Tuchel kann an diesem Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz mitteilen, wie er mit Neuer plant.

Ebenfalls individuell bereiteten sich Leroy Sané und Kingsley Coman auf das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim vor. Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen und deshalb auch den Bundesliga-Klassiker am Samstag gegen Borussia Dortmund (0:2) verpasst. Bei der letzten Titelchance in der Königsklasse, in der am Dienstag das Viertelfinal-Hinspiel in London ansteht, will Neuer unbedingt dabei sei

Manuel Neuer Champions-League FC Arsenal Lauftraining Comeback Verletzung Bundesliga Viertelfinale London

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Manuel Neuer absolviert Lauftraining vor Champions-League-Spiel gegen ArsenalNationaltorhüter Manuel Neuer absolviert weiterhin Lauftraining vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal. Auch andere Spieler werden nicht voll belastet. Neuer möchte kein Risiko eingehen und plant sein Comeback sorgfältig. Trainer Thomas Tuchel wird seine Pläne mit Neuer bei der Pressekonferenz bekannt geben. Leroy Sané und Kingsley Coman bereiten sich ebenfalls individuell auf das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim vor. Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft verletzt und das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund verpasst. Er möchte unbedingt beim Viertelfinal-Hinspiel in London dabei sein.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Manuel Neuer absolviert Lauftraining vor Champions-League-Spiel gegen ArsenalNationaltorhüter Manuel Neuer absolviert weiterhin Lauftraining vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal. Auch andere Spieler werden nicht voll belastet. Neuer möchte kein Risiko eingehen und plant sein Comeback sorgfältig. Trainer Thomas Tuchel wird seine Pläne mit Neuer bei der Pressekonferenz bekannt geben. Leroy Sané und Kingsley Coman bereiten sich ebenfalls individuell auf das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim vor. Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft verletzt und das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund verpasst. Er möchte unbedingt beim Viertelfinal-Hinspiel in London dabei sein.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Neuer sechs Tage vor Arsenal-Spiel weiter im LauftrainingManuel Neuer fehlt sechs Tage vor dem Arsenal-Spiel weiter im Mannschaftstraining des FC Bayern. Der Nationaltorwart will nach einem Muskelfaserriss wieder fit werden. Zwei Kollegen laufen ebenfalls.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Neuer sechs Tage vor Arsenal-Spiel weiter im LauftrainingManuel Neuer fehlt sechs Tage vor dem Arsenal-Spiel weiter im Mannschaftstraining des FC Bayern. Der Nationaltorwart will nach einem Muskelfaserriss wieder ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Neuer, Sane und Coman trainieren nur individuellManuel Neuer absolviert vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal weiter Lauftraining. Auch Kollegen werden nicht voll belastet.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Neuer, Sane und Coman trainieren nur individuellManuel Neuer absolviert vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal weiter Lauftraining. Auch Kollegen werden nicht voll belastet.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »