Manu Kone erhält im Pokal gegen Heidenheim eine weitere Chance

Nach einer langwierigen Verletzungspause warten Fans und Verantwortliche auf die Top-Leistungen von Manu Kone (22). Im Pokal gegen Heidenheim (20.45 Uhr/Sky) bekommt er seine nächste Chance. Im Pokal ist er demnach spielberechtigt. Trainer Gerardo Seoane (45) liebäugelt im zweiten Aufeinandertreffen mit Heidenheim binnen 75 Stunden mit einem Einsatz des Rotsünders. Seoane: 'Das einzig Gute an der roten Karte ist, dass er spielberechtigt ist. Wir werden ihn auf jeden Fall für das Spiel berücksichtigen. Er hat Qualität und Dynamik, die wir in unserem Spiel brauchen. Manu ist ein Spieler mit großem Talent. Schlussendlich müssen wir entscheiden, in welcher Rolle wir ihn dann einsetzen werden.' Für Kone ist es bislang ein schwieriges Halbjahr: Bei der U21-EM verletzte sich der Franzose am Knie. Die zunächst als weniger gravierend eingestufte Verletzung (Trauma der Kniescheibe) entpuppte sich jedoch als schlimmer. Dadurch verpasste der zentrale Mittelfeldspieler weite Teile der Vorbereitung. Erst Ende September feierte er gegen Leipzig (0:1) sein Saison-Debüt. Bei 100 Prozent ist er seitdem aber noch nicht. Gegen Mainz bewies er dann erstmals unter dem Schweizer, was er kann. Kone bestimmte das Spieltempo und jagte zudem einen Schuss aus 25 Metern zum 4:1-Endstand ins Netz. Doch dann folgte der nächste, folgenschwere Rückschritt. Bei seiner Rückkehr in die Startelf ließ er in der ersten Hälfte jegliche Dynamik vermissen, steigerte sich jedoch immerhin im zweiten Durchgang

