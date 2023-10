Manor Lords: Ein Open-World-Abenteuer in der weit entfernten Galaxie

Ich bin wirklich ein riesiger Star-Wars-Fan. In frühester Kindheit hat mich mein Vater mit diesem Virus infiziert. Er ist ein ganz klassischer Star-Wars-Nerd, der dutzende Bücher zu Hause herumliegen und jeden der Filme in jeder Version mindestens einmal gesehen hat.

Keine Sorge, das ist keine besonders elaborierte Form des Clickbaits. Ich will nur unterstreichen, dass ich mich aktuell auf kein anderes Spiel im Jahr 2024 mehr freue, als aufStar Wars: Outlaws auch noch ein Open-World-Abenteuer in der weit entfernten Galaxie erscheint. Eigentlich müsste das mein aktuelles Highlight sein. Doch wenn ich tief in mich hineinblicke, sehe ich da einfach Manor Lords. Und diese Vorfreude wurde jetzt noch ein ganzes Stück größer - was viele Gründe hat, auch persönliche.Ich verfolge Manor Lords inzwischen schon eine ganze Weile.

Das ist Tracking: Über auf deinem Gerät gespeicherte Informationen (beispielsweise Cookies) können wir und unsere Partner Anzeigen und Inhalte auf Basis deines Nutzungsprofils personalisieren und/oder die Performance von Anzeigen und Inhalte messen. Aus diesen Daten leiten wir Erkenntnisse über Nutzungsverhalten und Vorlieben ab, um Inhalte und Anzeigen zu optimieren. headtopics.com

Weiterlesen:

GameStar_de »

Manor Lords: Mittelalter-Aufbauspiel startet im April in den Early AccessManor Lords lässt Aufbauspielfreunde schon lange schwärmen. Jetzt hat das 1-Mann-Projekt endlich einen Release-Termin. Weiterlesen ⮕

Manor Lords: Mittelalter-Aufbauspiel startet im April in den Early AccessManor Lords lässt Freunde mittelalterlicher Aufbaustrategie schon lange schwärmen, kaum einen anderen Titel haben mehr Steam-Nutzer auf der Wunschliste. Jetzt hat das 1-Mann-Projekt endlich einen Release-Termin, wenngleich der ursprünglich angepeilte Zeitraum nicht gehalten werden kann. Zur... Weiterlesen ⮕

Manor Lords: 2024 hat für mich gerade sein bislang größtes Highlight bekommenManor Lords erscheint im April 2024 und dann auch noch im Game Pass! Für Fabiano gehört das Aufbauspiel zu den größten Hoffnungsträgern des Jahres. Weiterlesen ⮕

Trotz harter Kritik auf Steam: Open-World-Survival-Remake ist der neue KönigDer Open-World-Dauerbrenner Ark: Survival Evolved hat mit Survival Ascended ein brandneues Remake in der Unreal Engine 5 erhalten. Der Grafik-Koloss setzt sich zum Release an die Spitze der Steam-Charts, doch die Wertungen fallen mau aus. Weiterlesen ⮕

Steam: Neues Aufbauspiel will euch eure Städte erleben lassen, statt nur draufzuschauenManor Lords ist ein Aufbauspiel auf Steam, welches schon jetzt Fans dieses Genres begeistert. Warum seht ihr im neusten Trailer. Weiterlesen ⮕

Renault Kangoo Rapid E-Tech Open Sesame: Nicht günstig, aber gutLeitmedium der Elektromobilität Weiterlesen ⮕