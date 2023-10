Männerchor Langenbach feiert 50-jähriges Jubiläum mit Jubiläumssingen

Heute führen Martin Harlander, Alfons Fischer, Josef Wesan, Rudolf Nödl und Paul Kammer-meier (v.l.) den Männerchor. Sie hoffen inständig auf Verstärkung durch jüngere Sänger.

Eigentlich wäre das Fest schon 2021 fällig gewesen - aber wie so vieles, die Coronapandemie hatte es verhindert. Am Samstagabend nun wurde alles nachgeholt: Der Männerchor Langenbach lud anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zum Jubiläumssingen in den Bürgersaal des Gasthofs zum Alten Wirt (Bericht folgt) und feierte damit sein Jubiläum nach.

Formel-1: Hülkenberg hofft auf Punkte beim JubiläumSchießerei im Bereich der Rennstrecke +++ Stroll startet aus der Box +++ Wird es eine einsame Triumphfahrt von Max Verstappen oder doch der Heimsieg für Sergio Perez? Kann Charles Leclerc seine 22. Poleposition zum sechsten Sieg ummünzen oder gibts einen ganz anderen Sieger? Die Stimmung am Autodromo Hermanos Rodriguez ist bereits nach der ersten Kurve zum Erliegen gekommen. Sergio Perez erwischte einen tollen Start, wollte sich ganz links an Verstappen und Leclerc vorbeischieben und wie Verstappen 2021 den Move über außen machen, übersah aber Leclerc und kollidierte heftig mit ihm, hob ab und zerstörte sich damit sein Rennen. Schaden am Seitenkasten und der Radaufhängung und damit das Aus in Runde 1.: 'Da muss er wissen, dass der andere dort ist. Der kann sich nicht in Luft auflösen. Er kann dort nicht einlenken. Das muss er sich auf den eigenen Sombrero schreiben.' Verstappen führt nach 7 Runden vor Leclerc und Sainz, Ricciardo hält sich vor Hamilton auf 4 und Hülkenberg hat 4 Plätze gut gemacht und steht auf Rang 8. Mit 1,8 Sekunden hat McLaren in Austin einen neuen Boxenstopp-Weltrekord aufgestellt, und auch Red Bull zählt zu den Teams, die normalerweise mit am schnellsten Reifen wechseln Weiterlesen ⮕