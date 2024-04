Männer mit Moustache: Warum sind Schnurrbärte im Jahr 2024 wieder im Trend?

Männer mit Moustache: Popstars, Filmfiguren, junge Kerle von nebenan tragen wieder Schnäuzer. Warum gilt der lange belächelte Schnauz im Jahr 2024 als sexy? Und welchen Typ bevorzugen Style-Experten? Bismarck, Wilhelm II., Hitler: Die deutsche Geschichte ist voll von Mächtigen mit Oberlippenbart. Doch diese Männer von gestern dürften kaum der Grund sein, warum das kleine Bärtchen über dem Mund nach Jahren des Hypes um den Hipster-Vollbart derzeit wieder angesagt ist.

Warum ist das so? Junge Kerle lassen sich 2024 gern Oberlippenflaum stehen, auch Popstars fallen damit auf, etwa der amerikanische Nummer-eins-Hit-Popsänger Benson Boone (21, "Beautiful Things") und die wilden Twens und Eurovision-Song-Contest-Favoriten Joost Klein aus den Niederlanden ("Europapa") und Baby Lasagna aus Kroatien ("Rim Tim Tagi Dim"

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

2:0 beim Hasenhüttl-Debüt - VfL Wolfsburg siegt bei Werder Bremen27.Spieltag, 30.03.2024 15:30 Uhr, Fußball, Männer, Bundesliga, 2023-2024, Werder Bremen : VfL Wolfsburg

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Elterngeld-Kürzung 2024: Einkommensgrenze sinkt ab April 2024 deutlichAb April 2024 werden weniger Eltern in Deutschland Anspruch auf Elterngeld nach der Geburt ihres Kindes haben. Wer betroffen ist und worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Palmsonntag 2024: Datum, Bräuche & BedeutungPalmsonntag 2024 ▶ Wann ist der Palmsonntag 2024 ✓ Alle Infos zu Datum & Termin ✓ Bräuche, Bedeutung und Sprüche ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Exporte in Nicht-EU-Staaten im Februar 2024: voraussichtlich +0,3 % zum Januar 2024WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Februar 202459,4 Milliarden Euro+0,3 % zum Vormonat-4,5 % zum VorjahresmonatExporte in Drittstaaten (Originalwerte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DCP 2024: E-Sportlerin oder Twitch-Streamer – Wer wird Spieler*in des Jahres 2024?Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) 2024 wird am 18. April verliehen. 5 Gamer und Gamerinnen haben die Chance, Spieler*in des Jahres zu werden.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Christian Hahn ist Mediapersönlichkeit 2024 | Special | Deutscher Mediapreis 2024Zum zweiten Mal in Folge hat die Jury des Deutschen Mediapreises die Omnicom Media Group als Mediaagentur des Jahres ausgezeichnet.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »