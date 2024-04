Mann zeigt Hitlergruß am Regensburger Hauptbahnhof

Ein 39 Jahre alter Mann hat auf der Wache des Bundespolizeireviers am Regensburger Hauptbahnhof den Hitlergruß gezeigt. Die Polizisten ermitteln nun gegen den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am Dienstag mitteilte, kam der 39-Jährige am Ostermontag gegen 21 Uhr auf eine Streife der Bundespolizei zu. Er versuchte die Beamten in der Haupthalle des Regensburger Hauptbahnhofes zu provozieren. Daraufhin unterzogen die Polizisten den Mann einer Kontrolle.

Doch der 39-Jährige wollte seinen Personalausweis nicht aushändigen. Stattdessen nannte er den Namen einer bekannten Filmfigur. Da die Polizisten die Identität des Mannes zunächst nicht feststellen konnten, nahmen sie ihn mit auf das Bundespolizeirevier. Bereits auf dem Weg zur Wache beleidigte der 39-Jährige die Beamten mehrmals

