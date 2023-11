Mann wirft Elektroroller von Brücke auf viel befahrene Straße

Tatort Berlin-Lichtenberg: Der Roller flog auf eine viel befahrene dreispurige Fahrbahn. Ein Mercedes konnte nur knapp ausweichen. Die Justiz geht mit Härte vor.Wofür Ronny B. an diesem Montag auf der Anklagebank sitzt, dürfte zum Albtraum für alle Autofahrer gehören. Ronny B. – 44 Jahre alt, von Beruf Maurer – muss sich wegen versuchten Mordes und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Deswegen wird gegen ihn vor einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts verhandelt. Die Anklage, die Staatsanwalt Bernhard Gierse am ersten Verhandlungstag verliest, ist nicht lang. Am 12. Juni gegen 9.10 Uhr soll der damals arbeitssuchende Mann mit voller Wucht einen Elektroroller der Mietfirma Lime von der Gensinger Brücke geworfen haben. Unten, auf der stadtauswärts führende Fahrbahn der Straße Alt-Friedrichsfelde inDabei sei sich der Angeklagte bewusst gewesen, dass die Autofahrer nicht mit einer solchen Tat rechnen konnten, sagt Giers





