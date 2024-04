Mann von Güterzug überrollt: Drei Männer festgenommen

Nachdem ein Mann von einem Güterzug überrollt wurde, hat die Polizei drei Männer festgenommen. Es wird geprüft, ob ein konkreter Tatverdacht gegen sie besteht. Der Lokführer bemerkte am Donnerstag eine Person auf den Gleisen und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Der Mann auf den Gleisen starb, seine Identität ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat die drei festgenommenen Männer gesucht. Sie waren bei der Festnahme betrunken.

Es handelt sich nicht um Mitarbeiter der Bahn oder anderer Transportunternehmen

Güterzug Festgenommen Polizei Tatverdacht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mann in Neumarkt von Güterzug erfasst - Polizei nimmt drei Männer festNachdem am 4. April eine Person in Neumarkt von einem Güterzug erfasst wird und stirbt, hat die Polizei drei Festnahmen bestätigt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neumarkt: Mann von Güterzug erfasst – Polizei sucht drei JugendlicheEine Person wurde gegen 17.15 Uhr von einem Güterzug erfasst und starb. Doch nicht alles deutet auf einen Unfall hin.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neumarkt: Person von Güterzug erfasst – Polizei sucht drei Jugendliche„Es kann momentan alles sein. Es kann ein Verbrechen sein, es kann ein Unfall sein.“

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Tödlicher Personenunfall in Dienheim - Junger Mann von Güterzug erfasstDienheim (ots) Am 29. Januar 2024 ereignete sich um 08:30 Uhr ein tragischer Personenunfall an der Bahnstrecke in Dienheim. Ersten Ermittlunge

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Geiselnahme-Verdacht im Kreis Herford: Polizei verhaftet drei junge MännerDie Ermittlungen laufen seit vergangener Woche. Die Beschuldigten wurden inzwischen einem Haftrichter vorgeführt. Unklar ist unter anderem noch eine Frage.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 19:02 Angriff auf Konzertsaal bei Moskau: Drei weitere Männer in U-Haft +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »